Property transfers for Feb. 16

BEACON FALLS

Paul A. Repasi Jr sold property on 31 Cook Ln to Kevin and Casey Stevens for $315,000.

NAUGATUCK

Npa Associates LLC sold property on 122 Celentano Dr to James T. Trent for $300,000.

Nnangasuobo and Loni T. Richards sold property on 93 Graham Ridge Rd to Gifty Pokuaa and Kumba Jensen for $435,000.

Gary M. and Donald J. Robinson sold property on 45 Little River Dr to Carolyn A. Patrignelli for $259,975.

Victor K Vega RET and Victor K. Vega sold property on 395 Quinn St to Sonya M. Carter and Eddie L. Ryan for $265,000.

PROSPECT

Mrt Realty and Tammy A. Zollo sold property on 67 Union City Rd to 67ucr LLC for $375,000.