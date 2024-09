Property transfers

BEACON FALLS

Elizabeth M. Flach sold property on 143 Old Turnpike Rd to Anderson 49 LLC for $140,000.

Michael Altieri sold property on 653 Skokorat Rd to Robert Marek Jr for $360,000.

NAUGATUCK

Coverson Jimmy Est and Kashon L. Perrin sold property on 42 Bailey Rd to Patrycja Choinska for $310,000.

Ahnaf Zaman sold property on 118 Celentano Dr to Carly Diaz and Jorge D. Bonifacio for $355,000.

Howard Survivors T and Scott A. Howard sold property on 108 Clark Rd Lot 77 to James A. and Ruth V. Soules for $125,000.

Maganti Group LLC sold property on 66 Lantern Park Dr Lot 2 to Anna M. Antunes for $181,000.

Keilyn Alicea and Alexandrea G. Gomes sold property on 222 Osborn Rd to Mofesola Modupe and Felix Elijah for $375,000.

Maganti Group LLC sold property on 461 Spring St Lot 1A to Haven Rutter for $183,000.

Loren K. and Barbara A. Godejohn sold property on 64 Westover Dr to Laurent S. Remy for $475,000.

Morgan Dev Corp sold property on 40 Wintergreen Ln to Zarina Chaudhry and Zain Khan for $485,500.

PROSPECT

Antonio and Miriam Muniz sold property on 5 Mixville Rd to Joan T. Smith for $470,000.

Campanella Carmella Est and Michael Campanella sold property on 54 Sills Ave to Rosamond Blouin for $108,000.