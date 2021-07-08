Honor roll: Naugatuck High School

The following students made the honor roll at Naugatuck High School for the fourth quarter of the 2020-21 school year:
High honor
Grade 12
Lissette Agosto
Dori-Ann Anderson
Ashley Antunes
Faith Arcuri
Makayla Arroyo
Rachel Balogh
Joshua Barbosa
Ravyn Barrow
Jeffrey Bonnardi
Alysha Bucci-Lassalle
Katelynn Budzyn
Arianna Bush
Travis Caetano
Christopher Capobianco
Rebecca Carney
Justin Carroll
Brian Cooney
Makayla Crisanti
Hunter Czajkowski
Kevin Day
Kasia Deptula
Danna Dominguez
Aferdita Emini
Alina Filandro
Daniel Fine
Sage Foti
Arthur Gordiski
Ebonee Grey
Kevin Healy
Sage Hovanec
Kendall Hyde
Donnell Isaac
Belle Jason
Che’Vonne Johnson-Sherman
Jenna Joyce
Emily Lin
Nah’za LovettParker
Katalina Macedo
MacKenzie Mahoney
Julianna Minasian
Maxine Mongillo
Avery Moore
Brody Moore
Kharissa Moore
Xavier Moore
Eliana Morton
Peter Mullin
Jayden Noble
Kylie O’Donnell
Angelina Oliveira
Mathew Page
Eidelyn Paniagua
Tyler Pensiero
Abraham Perez
Rebecca Raupach
Diana Rebelo
Alyssa Roberts
Kassandra Rodrigues
Makenzie Ross
Sean Sayer
Gabriel Sidoti
Alexis Siggars
Nicolli Simao
Aaron Smith
Nicole Smith
Alex Sosa
Jason Spino
Alivia Stonier
Hunter Teixeira
Izabelle Tolliver
Samantha Valentine
Savannah Zulpa
Grade 11
Kendall Allen
Hailey Almonte
Sebastian Alvarez
Britney Amankwah
Atlanta Atkinson
Kiara Barde
Xavier Bliege
Zackary Bogle
Briennah Bragg
Kelly Brodeur
Nadia Cestari
Ciana Cruz
Shane Cruz
Shravani Daptardar
Kiera DeLeon
Haley Deller
Natalie DeLuca
Brianna DeSousa
Kathleen DeSouza
Tenzin Dhondup
Brady Evon
Alexander Felix
Gustice Fisher
Kira Gottschalk
Mia Grella
Alexandra Guerrero
Alannah Hernandez
Summer Higgins
Kaylee Jackson
Cameron Jacobs
Kyle Johnson
Haylee Kilfeather
Matthew Kilmer
Gustavo Knupp
Julia Kropo
Nora Lippai
Vincent Longo
Nicholas Lucarelli
Zarren Macedo
Julianna Magalhaes
Alexus Martin
Zoe McCasland
Dylan Minnix
Samantha Mullin
Maxwell Napoli
Tiffany Nguyen
Madison Nolan
Charlotte Oehley
Lucas Regalado
Serenity Roberts
Rachel Rodrigues
Raphaela Rodrigues
Tatiana Rodrigues
Sofia RotaFigueroa
Alena Rotatori
Michael Rusin
Juliana Sarbieski
Manuel Silva
Anissa Simoes
Alyse Stauffer
Richard Taylor
Virginia Taylor
Emileigh Torres
Ryan Tyszka
Jay’mi Vazquez
Harry Velazquez
Joseph Verrilli
Nathaniel Walden
Gabriel Williams
Saige Winslow
Grade 10
Rana Aljamal
Jenna Ashe
Thomas Barry
Taya Beazer
Morgan Boyne
Jada Brown
Josephine Burke
Javonte Card
Alex Caruso
David Cocchiola
Avery Crockett
Matthew Davy
Ethan DeLeon
Sophia DeFilippo
Michael Deitelbaum
Aubrey Deller
Krisleyvi Encarnacion-Arias
Sophia Farias
Vincent Ferrucci
Alexandra Flemming
Nate Gabriel
Jabari Grey
Jack Healy
Sabrina Howard
Brandon Huezo
Sydney Hunt
Michel Joo
Leah Kulmann
Aidan Lau
Lauren Litke
Kaylee Massicotte
Vansh Motiani-Rincon
Emily Natkiel
Adrian Ocampo
Aidan Oliveira
Danielle Oliveira
Angelina Pires
Barbara Quinn
Daisy Rachiele
Lauryn Ramalho
Nathaniel Resto
Nicholas Rivera
Jodie SaintPaul
Arianna Santiago
Donatta Sawchak
Wayne Sharik
Lauren Sonski
Savanna Stanley
Emily Sturtevant
Vivien Szaniszlo
Annelys Taveras
Dylan Trochsler
Aaron Williams
Ayana Williams
Kloe Wood
Queena Yu
Nyia Zayas
Samuel Zembruski
William Zheng
Grade 9
Gresa Aliu
Daniel Anderson
Anthony Balsys
Kailin Benalcazar
Natalia Bliege
Sabrina Bogues-Brennan
Angelo Bosco
Michael Buss
Ethan Campana
Joseph Cervone
Teagan Curtis
Kyra Davis
Hannah DeCampos
Ava DeFilippo
Luke Deitelbaum
Lillian DelPo
Adalee Evans
Nicolas Ferreira
Emily Fine
Jalen Francis
Nathan Gendron
Kenny German
Jett Hall
Jaylynn Ham
Max Hammond
Makayla Holloway
Dylan Hornby
Intisar Iqbal
Phoebe Jagello
Justyna Jusinski
Adil Kayume
Natalie Kluzinski
Aubrey Longanecker
Luke Makowski
Jenesia Marrero
Zachary McCasland
Amy Morrissey
Ruby Munro
Heather Newman
Kyla Nixon
Jessica Oliveira
Isabel Ortiz
Marcos Pelaez
Virginia Pepin
Zariah Plasse-White
Sarah Redente
Calista Ruggles
Justin Russell
Madison Schilling
Camryn Smith
Christopher Teator
Andrew Tyszka
Lauren Umland
Vanessa Wanat
Dana Weeden
Melih Yilmaz
Honor
Grade 12
Nelson Alves
Justin Barth
Jose Batista
Gwendolynn Benning-Chonko
Hassun BinZahid
Matthew Borsey
William Brown
Jo’Raan Bullock
Jonathan Chatfield
Colin Cooney
Saani Cooper
Abyguell Cosme
Daniel Davy
Jack Fortin
Katelyn Fortney
Kenly Garcia Buch
Jeremiah Garcia
Victoria Gavin
Damya Gonzalez
Willie Henriquez
Destinee Holly
Alyssa Hovey
Noelle Jacobi
Craig June
Victoria Kummer
Alyssa Laneville
Kayleebeth LLano
Julia Loureiro
Chad Mahler
Anthony Martins
Lucas McKenney
Nicholas Mercure
Christopher Minutolo
Matthew Munno
Isaac Navedo
Karizma Nowell
Evan Petelle
Tyler Ranno
Tatyanna Reyes
Emily Ribeiro
Alivia Rodriguez
Nathan Rose
Aaron Santos
Britney Soubannarath
Connor Testone
Rafael Viana
Ryan Vincent
Sara Whiteley
Logan Wilcox
Ian Wilkinson
Grade 11
Shayla Abner
Ahmed Aljamal
Anthony Allegrini
Nicholas Allegrini
Michelle Amankwah
Kayla Bartlett
Adriana Beardsley
Melos Beluli
David Bien
Yianni Blanco
Jack Bond
Michael Clemente
Tyler Czajkowski
Jillian Daly
Kaleigh DeSousa
Justine Dobbin
James Duda
Alexander Filandro
Kaylee Fitzgerald
Elana Flynn
Aaron Fortney
Arianna Frattalone
Emma Goodwin
Connor Gordon
Patrick Granahan
Alissa Grzeika
Amanda Haye
Steven Herb
Cadence Hofmann
Connor Huether
Robert Ilunga
Krystal Johnson
Alyssa Jones
Aimal Khan
Thiago Knupp
Ryan Kuhns
Nailah Lewis
Ester Lopes
Leo’Angel Lopez
Mike Luevano
Lilly Lyons
Monica Malak
Ashley Marin
Gavin McKeon
Emily Meyer
Lia Morales
Allison Murphy
Mathew Nofri
Joana Oliveira
Julio Perez-Santiago
Amelia Poyner
Shawn Ramos
Melissa Rebimbas
Alexia Resto
Alexia Robertson
Felicia Salvati
Emma Schilling
Jonathan Smith
Jaida Taveras
Kelly Tran
Taylor Trowers
Joseph Verzi
Da-Shanai Wesley
Louis Zarrella
Murad Zia
Grade 10
Ashlee Alves
Joseph Arcovio
Brian Barth
Jacob Blair
Lillian Bogart
Hudson Bombery
Hannah Boyne
Alexandryea Carisio
Julia Carney
Schalaima Cuesta
Mia Dailey
Christopher DeAngelis
Patryk Deptula
Mercy Dos Santos
Aylleene Duarte
Nathan Garafano
Mel Gonzalez
Montana Guerra
Michael Hammond
Nathaniel Harris
Shayne Hasipi
Medeea Ionescu
Thalia Jardim
Ethan Jensen
Everett Kiernan
Jason Ky
Phoenix Levy
Jayson Main
Bradley Minchala
Julia Olofsson
Gavin Osborne
Madison Pape
Nathaniel Parker
Isabella Rafala
Ava Richter
Cassondra Sanford
Kamiana Shaw
Mackenzie Skirkanich
William Spring
Matthew Stefan
Stephanie Sutherland
Dylan Teixeira
Anthony Thiel
Samantha Tyler
Amanda Valdez
Skylynn Valle
Angelena Wendland
Kathleen Yu
Grade 9
Aathif Ajimal
Suliman Al-Tuos
Patience Alamu
Elizabeth Aresta
Aston Barnes
Amina Bell-Bagouma
Briona Blasl
Aryn Bombery
Thalya Borno
Jack Branco
Benjamin Bristol
Jonathan Chambers
Savariah Coote
Sabrina DaSilva
Ariana Dauti
Sean Davino
Domonic DeSousa
Tara Fitzgerald
Gabriella Ford
Abagail Franzese
Zach Galli
Tiffani Garbatini
Jaeliana Garcia
Agnaldo Germano
Emilly Germano
Jhourne-Marie Gibson
William Glover
Dominick Gonzalez
Ethan Hayes-Howard
Francesca Hieu
Alexis Hunt
Michael Jenkins
Lillian Kardos
Jaylen Kinnie-Bethea
Giovana Knupp
Mathew Le
Ashley Lindholm
Luke Loughlin
Justin Lucero
Jennifer Lucia
Jessica Lucia
Monica Luis
Samantha Matos
Sky McKoy
Nicholas Montini
Skylar Moore
Evelyn Morse
Manase Mutshima
Yamil Negron Rios
Andy Nguyen
Christopher Nichols
Galianna Ocasio
Chase Oehley
Sophia Onofrio
Jason Paglia
Sirenity Powell
Amanda Rios
Christina Roberts
Ean Rupwani
Lauren Sanchez
Kailannie Santana
Leo Sarnelli
Dylan Sepulveda
Derek Strane
Alicia Styles
Autumn Tansley
Alexander Teixeira
Trevor Teixeira
Matthew Tucci
Gayathri Vidapankal
Erin Whiteley
Taydan Winters