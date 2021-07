Honor roll: Naugatuck High School

The following students made the honor roll at Naugatuck High School for the fourth quarter of the 2020-21 school year:

High honor

Grade 12

Lissette Agosto

Dori-Ann Anderson

Ashley Antunes

Faith Arcuri

Makayla Arroyo

Rachel Balogh

Joshua Barbosa

Ravyn Barrow

Jeffrey Bonnardi

Alysha Bucci-Lassalle

Katelynn Budzyn

Arianna Bush

Travis Caetano

Christopher Capobianco

Rebecca Carney

Justin Carroll

Brian Cooney

Makayla Crisanti

Hunter Czajkowski

Kevin Day

Kasia Deptula

Danna Dominguez

Aferdita Emini

Alina Filandro

Daniel Fine

Sage Foti

Arthur Gordiski

Ebonee Grey

Kevin Healy

Sage Hovanec

Kendall Hyde

Donnell Isaac

Belle Jason

Che’Vonne Johnson-Sherman

Jenna Joyce

Emily Lin

Nah’za LovettParker

Katalina Macedo

MacKenzie Mahoney

Julianna Minasian

Maxine Mongillo

Avery Moore

Brody Moore

Kharissa Moore

Xavier Moore

Eliana Morton

Peter Mullin

Jayden Noble

Kylie O’Donnell

Angelina Oliveira

Mathew Page

Eidelyn Paniagua

Tyler Pensiero

Abraham Perez

Rebecca Raupach

Diana Rebelo

Alyssa Roberts

Kassandra Rodrigues

Makenzie Ross

Sean Sayer

Gabriel Sidoti

Alexis Siggars

Nicolli Simao

Aaron Smith

Nicole Smith

Alex Sosa

Jason Spino

Alivia Stonier

Hunter Teixeira

Izabelle Tolliver

Samantha Valentine

Savannah Zulpa

Grade 11

Kendall Allen

Hailey Almonte

Sebastian Alvarez

Britney Amankwah

Atlanta Atkinson

Kiara Barde

Xavier Bliege

Zackary Bogle

Briennah Bragg

Kelly Brodeur

Nadia Cestari

Ciana Cruz

Shane Cruz

Shravani Daptardar

Kiera DeLeon

Haley Deller

Natalie DeLuca

Brianna DeSousa

Kathleen DeSouza

Tenzin Dhondup

Brady Evon

Alexander Felix

Gustice Fisher

Kira Gottschalk

Mia Grella

Alexandra Guerrero

Alannah Hernandez

Summer Higgins

Kaylee Jackson

Cameron Jacobs

Kyle Johnson

Haylee Kilfeather

Matthew Kilmer

Gustavo Knupp

Julia Kropo

Nora Lippai

Vincent Longo

Nicholas Lucarelli

Zarren Macedo

Julianna Magalhaes

Alexus Martin

Zoe McCasland

Dylan Minnix

Samantha Mullin

Maxwell Napoli

Tiffany Nguyen

Madison Nolan

Charlotte Oehley

Lucas Regalado

Serenity Roberts

Rachel Rodrigues

Raphaela Rodrigues

Tatiana Rodrigues

Sofia RotaFigueroa

Alena Rotatori

Michael Rusin

Juliana Sarbieski

Manuel Silva

Anissa Simoes

Alyse Stauffer

Richard Taylor

Virginia Taylor

Emileigh Torres

Ryan Tyszka

Jay’mi Vazquez

Harry Velazquez

Joseph Verrilli

Nathaniel Walden

Gabriel Williams

Saige Winslow

Grade 10

Rana Aljamal

Jenna Ashe

Thomas Barry

Taya Beazer

Morgan Boyne

Jada Brown

Josephine Burke

Javonte Card

Alex Caruso

David Cocchiola

Avery Crockett

Matthew Davy

Ethan DeLeon

Sophia DeFilippo

Michael Deitelbaum

Aubrey Deller

Krisleyvi Encarnacion-Arias

Sophia Farias

Vincent Ferrucci

Alexandra Flemming

Nate Gabriel

Jabari Grey

Jack Healy

Sabrina Howard

Brandon Huezo

Sydney Hunt

Michel Joo

Leah Kulmann

Aidan Lau

Lauren Litke

Kaylee Massicotte

Vansh Motiani-Rincon

Emily Natkiel

Adrian Ocampo

Aidan Oliveira

Danielle Oliveira

Angelina Pires

Barbara Quinn

Daisy Rachiele

Lauryn Ramalho

Nathaniel Resto

Nicholas Rivera

Jodie SaintPaul

Arianna Santiago

Donatta Sawchak

Wayne Sharik

Lauren Sonski

Savanna Stanley

Emily Sturtevant

Vivien Szaniszlo

Annelys Taveras

Dylan Trochsler

Aaron Williams

Ayana Williams

Kloe Wood

Queena Yu

Nyia Zayas

Samuel Zembruski

William Zheng

Grade 9

Gresa Aliu

Daniel Anderson

Anthony Balsys

Kailin Benalcazar

Natalia Bliege

Sabrina Bogues-Brennan

Angelo Bosco

Michael Buss

Ethan Campana

Joseph Cervone

Teagan Curtis

Kyra Davis

Hannah DeCampos

Ava DeFilippo

Luke Deitelbaum

Lillian DelPo

Adalee Evans

Nicolas Ferreira

Emily Fine

Jalen Francis

Nathan Gendron

Kenny German

Jett Hall

Jaylynn Ham

Max Hammond

Makayla Holloway

Dylan Hornby

Intisar Iqbal

Phoebe Jagello

Justyna Jusinski

Adil Kayume

Natalie Kluzinski

Aubrey Longanecker

Luke Makowski

Jenesia Marrero

Zachary McCasland

Amy Morrissey

Ruby Munro

Heather Newman

Kyla Nixon

Jessica Oliveira

Isabel Ortiz

Marcos Pelaez

Virginia Pepin

Zariah Plasse-White

Sarah Redente

Calista Ruggles

Justin Russell

Madison Schilling

Camryn Smith

Christopher Teator

Andrew Tyszka

Lauren Umland

Vanessa Wanat

Dana Weeden

Melih Yilmaz

Honor

Grade 12

Nelson Alves

Justin Barth

Jose Batista

Gwendolynn Benning-Chonko

Hassun BinZahid

Matthew Borsey

William Brown

Jo’Raan Bullock

Jonathan Chatfield

Colin Cooney

Saani Cooper

Abyguell Cosme

Daniel Davy

Jack Fortin

Katelyn Fortney

Kenly Garcia Buch

Jeremiah Garcia

Victoria Gavin

Damya Gonzalez

Willie Henriquez

Destinee Holly

Alyssa Hovey

Noelle Jacobi

Craig June

Victoria Kummer

Alyssa Laneville

Kayleebeth LLano

Julia Loureiro

Chad Mahler

Anthony Martins

Lucas McKenney

Nicholas Mercure

Christopher Minutolo

Matthew Munno

Isaac Navedo

Karizma Nowell

Evan Petelle

Tyler Ranno

Tatyanna Reyes

Emily Ribeiro

Alivia Rodriguez

Nathan Rose

Aaron Santos

Britney Soubannarath

Connor Testone

Rafael Viana

Ryan Vincent

Sara Whiteley

Logan Wilcox

Ian Wilkinson

Grade 11

Shayla Abner

Ahmed Aljamal

Anthony Allegrini

Nicholas Allegrini

Michelle Amankwah

Kayla Bartlett

Adriana Beardsley

Melos Beluli

David Bien

Yianni Blanco

Jack Bond

Michael Clemente

Tyler Czajkowski

Jillian Daly

Kaleigh DeSousa

Justine Dobbin

James Duda

Alexander Filandro

Kaylee Fitzgerald

Elana Flynn

Aaron Fortney

Arianna Frattalone

Emma Goodwin

Connor Gordon

Patrick Granahan

Alissa Grzeika

Amanda Haye

Steven Herb

Cadence Hofmann

Connor Huether

Robert Ilunga

Krystal Johnson

Alyssa Jones

Aimal Khan

Thiago Knupp

Ryan Kuhns

Nailah Lewis

Ester Lopes

Leo’Angel Lopez

Mike Luevano

Lilly Lyons

Monica Malak

Ashley Marin

Gavin McKeon

Emily Meyer

Lia Morales

Allison Murphy

Mathew Nofri

Joana Oliveira

Julio Perez-Santiago

Amelia Poyner

Shawn Ramos

Melissa Rebimbas

Alexia Resto

Alexia Robertson

Felicia Salvati

Emma Schilling

Jonathan Smith

Jaida Taveras

Kelly Tran

Taylor Trowers

Joseph Verzi

Da-Shanai Wesley

Louis Zarrella

Murad Zia

Grade 10

Ashlee Alves

Joseph Arcovio

Brian Barth

Jacob Blair

Lillian Bogart

Hudson Bombery

Hannah Boyne

Alexandryea Carisio

Julia Carney

Schalaima Cuesta

Mia Dailey

Christopher DeAngelis

Patryk Deptula

Mercy Dos Santos

Aylleene Duarte

Nathan Garafano

Mel Gonzalez

Montana Guerra

Michael Hammond

Nathaniel Harris

Shayne Hasipi

Medeea Ionescu

Thalia Jardim

Ethan Jensen

Everett Kiernan

Jason Ky

Phoenix Levy

Jayson Main

Bradley Minchala

Julia Olofsson

Gavin Osborne

Madison Pape

Nathaniel Parker

Isabella Rafala

Ava Richter

Cassondra Sanford

Kamiana Shaw

Mackenzie Skirkanich

William Spring

Matthew Stefan

Stephanie Sutherland

Dylan Teixeira

Anthony Thiel

Samantha Tyler

Amanda Valdez

Skylynn Valle

Angelena Wendland

Kathleen Yu

Grade 9

Aathif Ajimal

Suliman Al-Tuos

Patience Alamu

Elizabeth Aresta

Aston Barnes

Amina Bell-Bagouma

Briona Blasl

Aryn Bombery

Thalya Borno

Jack Branco

Benjamin Bristol

Jonathan Chambers

Savariah Coote

Sabrina DaSilva

Ariana Dauti

Sean Davino

Domonic DeSousa

Tara Fitzgerald

Gabriella Ford

Abagail Franzese

Zach Galli

Tiffani Garbatini

Jaeliana Garcia

Agnaldo Germano

Emilly Germano

Jhourne-Marie Gibson

William Glover

Dominick Gonzalez

Ethan Hayes-Howard

Francesca Hieu

Alexis Hunt

Michael Jenkins

Lillian Kardos

Jaylen Kinnie-Bethea

Giovana Knupp

Mathew Le

Ashley Lindholm

Luke Loughlin

Justin Lucero

Jennifer Lucia

Jessica Lucia

Monica Luis

Samantha Matos

Sky McKoy

Nicholas Montini

Skylar Moore

Evelyn Morse

Manase Mutshima

Yamil Negron Rios

Andy Nguyen

Christopher Nichols

Galianna Ocasio

Chase Oehley

Sophia Onofrio

Jason Paglia

Sirenity Powell

Amanda Rios

Christina Roberts

Ean Rupwani

Lauren Sanchez

Kailannie Santana

Leo Sarnelli

Dylan Sepulveda

Derek Strane

Alicia Styles

Autumn Tansley

Alexander Teixeira

Trevor Teixeira

Matthew Tucci

Gayathri Vidapankal

Erin Whiteley

Taydan Winters