Honor roll: Naugatuck High School

The following students made the honor roll at Naugatuck High School for the third quarter of the 2020-21 school year:
High honor
Grade 12
Lissette Agosto
Christopher Akintomiwa Akinduro
Jada Nicole Andreozzi
Ashley Nicole Antunes
Faith Lynn Arcuri
Rachel Marie Balogh
Joshua Luis Barbosa
Ravyn Mackenzie Barrow
Justin Louis Barth
Jeffrey Michael Bonnardi
Matthew Ryan Borsey
Alysha Michelle Bucci-Lassalle
Travis Michael Caetano
Rebecca Marie Carney
Justin Christopher Carroll
Brian Cooney
Colin A. Cooney
Saani Jadyn Cooper
Makayla Elizabeth Crisanti
Juliana Machado DaSilva
Nicole Brianna Del Re
Kasia Deptula
Danna Paola Dominguez
Aferdita Dermaku Emini
Ashleigh Nicole Fegley
Alina Marie Filandro
Jack Micheal Fortin
Sage Rose Foti
Ryan Matthew Galiette
Ebonee Jayde Grey
Mya Danae Hall
Adam Tyler Haywood
Kevin Jacob Healy
Sage Adelle Hovanec
Alyssa Ann Hovey
Kendall Hyde
Donnell Cash Isaac
Noelle Grace Jacobi
Belle Anne Jason
Jenna Katherine Joyce
Allyson Rose LaBarre
Alyssa Kathleen Laneville
Kayleebeth LLano
Nah’za JaLoni LovettParker
Katalina Savannah Macedo
MacKenzie Nicole Mahoney
Sami Mamudoski
Sara Ann Mancuso
Anthony P Martins
Brendan Daniel McFarlin
Ethan Scott McGrath
Nicholas Andrew Mercure
Julianna Marie Minasian
Julaquis Tashiem Minnifield
Maxine Olivia Mongillo
Avery Alexander Moore
Brody Alexander Moore
Kharissa Gabrielle Moore
Xavier Brian Moore
Eliana Marie Morton
Peter John Mullin
Isaac Navedo
Jayden Isabella Noble
Angelina Rose Oliveira
Diana Felix Rebelo
Alyssa Nicole Roberts
Kassandra Elisabeth Rodrigues
Alivia Rebecca Rodriguez
Nathan John Rose
Makenzie Marie Ross
Elora Elizabeth Santiago
Luanna Rocha Santis
Sean Joseph Sayer
Gabriel Salvatore Sidoti
Nicolli De Simao
Charlie Edward Sinotte
Nicole Smith
Emma Catherine Sonski
Alex Miguel Sosa
Britney Rajsanary Soubannarath
Erick Tavarez
Samantha Ann Valentine
Ryan John Vincent
Lindsey Jean Walsh
Savannah Lynn Zulpa
Grade 11
Shayla Annia Abner
Ahmed J. Aljamal
Hailey Jade Almonte
Sebastian Marcos Alvarez
Atlanta Atkinson
Kiara Carza Barde
Kayla Anne Bartlett
Melos Beluli
Xavier Jason Bliege
Zackary Kyle Bogle
Briennah Elyse Bragg
Kelly Elizabeth Brodeur
Ciana Marie Cruz
Shravani Kedar Daptardar
Kiera Christine De Leon
Haley Jordan Deller
Brianna Fernandes DeSousa
Kathleen Da DeSouza
Brady Joseph Evon
Alexander Martins Felix
Matthew Robert Giammattei
Kaydence Josephine Gottschalk
Kira Nachole Gottschalk
Mia Rose Grella
Kaylee Marie Jackson
Krystal Nicole Johnson
Alyssa Macenzie Jones
Haylee Denmark Kilfeather
Gustavo Lima Knupp
Thiago Lima Knupp
Nora Eva Lippai
Vincent Kristoff Longo
Ester Bessa Lopes
Nicholas Christian Lucarelli
Julianna Jean Magalhaes
Monica Ashraf Malak
Zoe Rose McCasland
Emily Ann Meyer
Samantha Marie Mullin
Tiffany Nguyen
Charlotte Olivia Oehley
Kalangi Pedro
Lucas Anthony Regalado
Serenity Ann Roberts
Tatiana Rodrigues
Sofia Camila Rota Figueroa
Alena Lorraine Rotatori
Felicia Lillian Salvati
Paulette Amarilis Sancan Magallanes
Juliana Rose Sarbieski
Emma Angelina Schilling
Manuel Dominick Silva
Anissa Julianna Simoes
Richard David Taylor
Virginia Madison Taylor
Eric Michael Timiraos
Ryan Edward Tyszka
Jay’mi Syncere Vazquez
Harry Michael Velazquez
Joseph Kenneth Verrilli
Nathaniel McDermoth Walden
Gabriel Mark Williams
Saige Lillian Winslow
Murad Ali Zia
Grade 10
Rana J. Aljamal
Jenna Lynn Ashe
Thomas Christopher Barry
Brian Louis Barth
Jacob Raymond Blair
Lillian Marie Bogart
Josephine Sophia Burke
Alex Raymond Caruso
Avery Marguerite Crockett
Ethan Zachary De Leon
Sophia Rose DeFilippo
Michael Jack Deitelbaum
Aubrey Lynn Deller
Krisleyvi Audribet Encarnacion-Arias
Sophia Louise Farias
Vincent M. Ferrucci
Alexandra Flemming
Ella Franscine Glorioso
Jabari Orion Grey
Michael Robert Hammond
Jack Owen Healy
Sydney Ruth-Marie Hunt
Aidan Sky Lau
Lauren Ann Litke
Vansh Victor Motiani-Rincon
Emily Grace Natkiel
Adrian Justin Ocampo
Aidan Antonio Oliveira
Danielle Oliveira
Benjamin Edward Papp
Adi Riteshkumar Patel
Angelina Lauren Pires
Daisy Jordan Rachiele
Isabella Rose Rafala
Nathaniel Joseph Resto
Jodie Rebecca Saint Paul
Arianna Alis Santiago
Donatta Ann Sawchak
Wayne Michael Sharik
Kamiana April Shaw
Lauren Marie Sonski
Savanna Madison Stanley
Emily Rae Sturtevant
Vivien Szaniszlo
Annelys Taveras
Dylan Robert Trochsler
Kathleen Yu
Queena Yu
Samuel David Zembruski
William Zheng
Grade 9
Patience Folasade Alamu
Daniel Robert Anderson
Elizabeth Aresta
Kailin Jaquelyn Benalcazar
Natalia Alexia Bliege
Angelo Bosco
Michael Alexander Buss
Ethan Anibal Campana
Kyra Marie Davis
Hannah Elizabeth DeCampos
Ava Lyddy DeFilippo
Luke Thomas Deitelbaum
Adalee Dawnita Evans
Nicolas Logan Ferreira
Emily Sierra Fine
Gabriella Mercedes Ford
Jalen Jahmal Francis
Haylyne Andelle Frederic
Tiffani Marie Garbatini
Francesca Tyane Garcia
Nathan John Gendron
Kenny German
Dominick Bonifisio Gonzalez
Max Burton Hammond
Dylan Stanley Hornby
Intisar Iqbal
Phoebe Irene Jagello
Justyna Zosia Jusinski
Lillian Rene Kardos
Natalie Kluzinski
Mathew Sovansayha Le
Aubrey Paige Longanecker
Armani Joel Lopez-Aparicio
Jenesia Marrero
Zachary John McCasland
Amy Grace Morrissey
Layla Jane Nemeth
Heather Ashleymarie Newman
Kyla Leigh Nixon
Matthew Steven Paternoster
Virginia Rose Pepin
Zariah Nichole Plasse-White
Sarah Elizabeth Redente
Justin Reilly Russell
Madison Rae Schilling
Camryn Elizabeth Smith
Andrew Joseph Tyszka
Lauren Charlotte Umland
Gayathri Vidapankal
Vanessa Samanta Wanat
Dana Weeden
Melih Yilmaz
Honor
Grade 12
Khaled Al-Tuos
Brayden Jack Alves
Nelson Amadeu Alves
Dori-Ann Anderson
Makayla Elizabeth Arroyo
Hassun Sarabeel BinZahid
Jasmine Marie Braziel
William Thomas Brown
Katelynn Marie Budzyn
Jo’Raan Shakur Bullock
Albert Luis Cancel
Jonathan Walter Chatfield
Kayla Jacquiline Couch
Hunter Thomas Czajkowski
Kevin Michael Day
Kayshla Marie Diaz
Reece James Didominzio
Mumthanu Sultana Emilah
Mateus dos Filho
Daniel Jaye Fine
Brianna Margret Forbes
Tyler Michael Galarza
Beatriz Garcia Rincon
Damya Michelle Gonzalez
Justin Divan Gonzalez
Arthur Ronald Gordiski
Ashley Gutierrez
Aalyiah Marie Henry
Zehra Monteiro Hidimoglu
Destinee Trinity Holly
Che’Vonne Johnson-Sherman
Craig Michael June
Presilia Tshinguta Kabungu
Alexis Elizabeth Lanci
Kristina Tn Le
Sophia Stela Lewis
Emily Lin
Nicholas James Linton
Maria Cecilia Lira
Julia Brianna Loureiro
Grzegorz Alex Lutrzykowski
Connor William Maxwell
Lucas James McKenney
Emma Jane Messenger
Madison A. Nunez
Ernest M. Nyangwila
Kylie Elizabeth O’Donnell
Ricardo Padro
Mathew Christian Page
Eidelyn Paniagua
Tyler Pensiero
Abraham Perez
Evan James Petelle
Justine Miangel Pierre
Rebecca Joann Raupach
Kiara Rodriguez
Timothy Jacob Rosa
Aaron Michael Santos
Livia Kirk Sarnelli
Abby Shugdinis
Jason Olin Spino
Justin David Stone
Alivia Jolee Stonier
Hunter Teixeira
Izabelle Rose Tolliver
Logan Robert Wilcox
Ian Michael Wilkinson
Lillian Grace Zalewski
Grade 11
Suzan Nader Al-Tuos
Anthony Allegrini
Nicholas Allegrini
Kendall Elizabeth Allen
Britney A. Amankwah
Antonette Lee Ayala
Jair Christian Battisti
David Bien
Yianni Cristina Blanco
Jack Ferguson Bond
Brendon Lee Camacho
Nadia Grace Cestari
Jillian Angelina Daly
Kaleigh Maria DeSousa
Emilly Fernandes Ferreira
Alexander Xavier Filandro
Lennis Janet Flores Abrajan
Elana Jayne Flynn
Aaron Michael Fortney
Patrick Henry Granahan
Alissa Grzeika
Alexandra Nicole Guerrero
Amanda Georgianna Haye
Alannah Hernandez
Cadence Gail Hofmann
Robert Emmanuel Ilunga
Hamza Jawaid
Kyle Omar Johnson
Aimal Khan
Julia Valerie Kropo
Leila Jean Larkin
Nailah Lewis
Leo’Angel DeJesus Lopez
Lilly Linda Lyons
Zarren Madyson Macedo
Ashley Victoria Marin
Trinity Rose McCurrey
Gavin Terrence McKeon
Maxwell Anthony Napoli
Mathew Jacob Nofri
Madison Theressa Nolan
Edward Ryszard Przydzial
Melissa Andrea Rebimbas
Alexia Autumn Robertson
Rachel Rodrigues
Raphaela Rodrigues
Jocelyn Devi Rupwani
Michael Roman Rusin
Emily Grace Sanderson
Evan James Swanson
Alana Elizabeth Torres
Emileigh Elizabeth Torres
Kelly Han Tran
Taylor Allen Trowers
Valeria DeLourdes Velez
Kenneth Nathaniel Ventura
Christian Thomas Zahornasky
Louis Anthony Zarrella
Grade 10
Ashlee Marie Alves
Sadia Alam Azra
Taya Carrie Beazer
Hudson Lee Bombery
Hannah Caitlyn Boyne
Morgan Amelia Boyne
Jada Skye Brown
Summer Rose Bush
Javonte Tavion Card
Julia Grace Carney
Evan John Chandler
Jacob Michael Ciepiela-Sanchez
David James Cocchiola
Nevaeh Star Covino
Cassandra Quinn Cozzi
Schalaima Laisha Cuesta
Mia Elizabeth Dailey
Matthew Andre Davy
Julianna Taylor DeBrum
Aylleene Samaie Duarte
Najee-Ullah Alamin Durrett
Nate Davis Gabriel
Emily Garcia deLemos
Gabriella German
Montana Guerra
Nathaniel Joshua Harris
Shayne Zachary Hasipi
Sabrina Juliette Howard
Brandon Edwih Huezo
Medeea Ionescu
Michel Nandor Joo
Everett Christopher Kiernan
Leah Grace Kulmann
Phoenix Azaria Levy
Brendan Richard Lyles
Jayson Anthony Main
Kaylee Aleta Massicotte
Julia Eve Olofsson
Amaya Jasmin Palermo
Madison Avery Pape
Nathaniel Xavier Parker
Jaesah Damiana Perry
Emily Ruth Pollock
Barbara Margaret Quinn
Lauryn Danielle Ramalho
Nicholas Dietrich Rivera
Aileen Michelle Rocha
Cecilia Araujo Santini
Mackenzie Lynn Skirkanich
William Jacob Spring
Matthew Alexander Stefan
Blake Cameron Stone
Stephanie Joan Sutherland
Dylan Acacio Teixeira
Anthony Michael Thiel
Samantha Lynn Tyler
Amanda Marie Valdez
Nicholas Michael Washenko
Angelena Lynn Wendland
Aaron Leslie Williams
Ayana Michelle Williams
Kloe Summer Wood
Nyia Marie Zayas
Grade 9
Suliman Nader Al-Tuos
Gresa Aliu
Anthony J. Balsys
Amina Bell-Bagouma
Ja’Shawn Amere Bendolph
Briona Blasl
Sabrina Rose Bogues-Brennan
Aryn Bombery
Emily Grace Borunda
Gabriel Dutra Braganca
Jack Henry Branco
Cody John Capolupo
Joseph Cervone
Savariah Desi’ray Coote
Teagan Brianna Curtis
Sabrina Marie DaSilva
Ariana Dauti
Sean William Davino
Lillian DelPo
Domonic Paulo DeSousa
Savannah Deura
Laniah-Jolie Diaz
Jack Michael Doxsey
King Isaiah Eaddy
Walter Jorge Figueroa
Tara Ann Fitzgerald
Abagail Elizabeth Franzese
Apryll Lynn Galli
Jaeliana Amelia Garcia
Agnaldo Tabner Germano
Jhourne-Marie Ann Gibson
William Anthony Glover
Ja’Kyii Anthony Grant
Skyler Von Guerra
Jett James Hall
Tahani Hamed
Ethan Robert Hayes-Howard
Hunter Benjamin Heavin
Alaina Nicole Howell
Alexis Sandra Hunt
Tyler Jacob Hynes
Michael Mathew Jenkins
Adil Kayume
Jaylen Lyndell Kinnie-Bethea
Giovana Lima Knupp
Jessica Caroline Lucia
Monica Lynn Luis
Brenden Dennis Mangalee
Dane Edward McFarlin
Danielle Elizabeth McFarlin
Evelyn Caroline Morse
Ruby Martini Munro
Manase Malu Mutshima
Michael Quran Newsome
Galianna Linda-Beatriz Ocasio
Jessica Oliveira
Sophia Maryann Onofrio
Jason Michael Paglia
Marcos Jair Pelaez
Bryson Vincent Poyner
Nathan Jerome Redd
Amanda Marilyn Rios
Christina Margaret Roberts
Calista Carmen Ruggles
Colin Matthew Sanderson
Kailannie Evelis Santana
Dylan Sepulveda
Anthony David Solberg
Autumn Clark Tansley
Trevor Antonio Teixeira
Damien Capone Valle
Erin Elizabeth Whiteley
Jaiden M. Withington