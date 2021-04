Honor roll: Naugatuck High School

The following students made the honor roll at Naugatuck High School for the third quarter of the 2020-21 school year:

High honor

Grade 12

Lissette Agosto

Christopher Akintomiwa Akinduro

Jada Nicole Andreozzi

Ashley Nicole Antunes

Faith Lynn Arcuri

Rachel Marie Balogh

Joshua Luis Barbosa

Ravyn Mackenzie Barrow

Justin Louis Barth

Jeffrey Michael Bonnardi

Matthew Ryan Borsey

Alysha Michelle Bucci-Lassalle

Travis Michael Caetano

Rebecca Marie Carney

Justin Christopher Carroll

Brian Cooney

Colin A. Cooney

Saani Jadyn Cooper

Makayla Elizabeth Crisanti

Juliana Machado DaSilva

Nicole Brianna Del Re

Kasia Deptula

Danna Paola Dominguez

Aferdita Dermaku Emini

Ashleigh Nicole Fegley

Alina Marie Filandro

Jack Micheal Fortin

Sage Rose Foti

Ryan Matthew Galiette

Ebonee Jayde Grey

Mya Danae Hall

Adam Tyler Haywood

Kevin Jacob Healy

Sage Adelle Hovanec

Alyssa Ann Hovey

Kendall Hyde

Donnell Cash Isaac

Noelle Grace Jacobi

Belle Anne Jason

Jenna Katherine Joyce

Allyson Rose LaBarre

Alyssa Kathleen Laneville

Kayleebeth LLano

Nah’za JaLoni LovettParker

Katalina Savannah Macedo

MacKenzie Nicole Mahoney

Sami Mamudoski

Sara Ann Mancuso

Anthony P Martins

Brendan Daniel McFarlin

Ethan Scott McGrath

Nicholas Andrew Mercure

Julianna Marie Minasian

Julaquis Tashiem Minnifield

Maxine Olivia Mongillo

Avery Alexander Moore

Brody Alexander Moore

Kharissa Gabrielle Moore

Xavier Brian Moore

Eliana Marie Morton

Peter John Mullin

Isaac Navedo

Jayden Isabella Noble

Angelina Rose Oliveira

Diana Felix Rebelo

Alyssa Nicole Roberts

Kassandra Elisabeth Rodrigues

Alivia Rebecca Rodriguez

Nathan John Rose

Makenzie Marie Ross

Elora Elizabeth Santiago

Luanna Rocha Santis

Sean Joseph Sayer

Gabriel Salvatore Sidoti

Nicolli De Simao

Charlie Edward Sinotte

Nicole Smith

Emma Catherine Sonski

Alex Miguel Sosa

Britney Rajsanary Soubannarath

Erick Tavarez

Samantha Ann Valentine

Ryan John Vincent

Lindsey Jean Walsh

Savannah Lynn Zulpa

Grade 11

Shayla Annia Abner

Ahmed J. Aljamal

Hailey Jade Almonte

Sebastian Marcos Alvarez

Atlanta Atkinson

Kiara Carza Barde

Kayla Anne Bartlett

Melos Beluli

Xavier Jason Bliege

Zackary Kyle Bogle

Briennah Elyse Bragg

Kelly Elizabeth Brodeur

Ciana Marie Cruz

Shravani Kedar Daptardar

Kiera Christine De Leon

Haley Jordan Deller

Brianna Fernandes DeSousa

Kathleen Da DeSouza

Brady Joseph Evon

Alexander Martins Felix

Matthew Robert Giammattei

Kaydence Josephine Gottschalk

Kira Nachole Gottschalk

Mia Rose Grella

Kaylee Marie Jackson

Krystal Nicole Johnson

Alyssa Macenzie Jones

Haylee Denmark Kilfeather

Gustavo Lima Knupp

Thiago Lima Knupp

Nora Eva Lippai

Vincent Kristoff Longo

Ester Bessa Lopes

Nicholas Christian Lucarelli

Julianna Jean Magalhaes

Monica Ashraf Malak

Zoe Rose McCasland

Emily Ann Meyer

Samantha Marie Mullin

Tiffany Nguyen

Charlotte Olivia Oehley

Kalangi Pedro

Lucas Anthony Regalado

Serenity Ann Roberts

Tatiana Rodrigues

Sofia Camila Rota Figueroa

Alena Lorraine Rotatori

Felicia Lillian Salvati

Paulette Amarilis Sancan Magallanes

Juliana Rose Sarbieski

Emma Angelina Schilling

Manuel Dominick Silva

Anissa Julianna Simoes

Richard David Taylor

Virginia Madison Taylor

Eric Michael Timiraos

Ryan Edward Tyszka

Jay’mi Syncere Vazquez

Harry Michael Velazquez

Joseph Kenneth Verrilli

Nathaniel McDermoth Walden

Gabriel Mark Williams

Saige Lillian Winslow

Murad Ali Zia

Grade 10

Rana J. Aljamal

Jenna Lynn Ashe

Thomas Christopher Barry

Brian Louis Barth

Jacob Raymond Blair

Lillian Marie Bogart

Josephine Sophia Burke

Alex Raymond Caruso

Avery Marguerite Crockett

Ethan Zachary De Leon

Sophia Rose DeFilippo

Michael Jack Deitelbaum

Aubrey Lynn Deller

Krisleyvi Audribet Encarnacion-Arias

Sophia Louise Farias

Vincent M. Ferrucci

Alexandra Flemming

Ella Franscine Glorioso

Jabari Orion Grey

Michael Robert Hammond

Jack Owen Healy

Sydney Ruth-Marie Hunt

Aidan Sky Lau

Lauren Ann Litke

Vansh Victor Motiani-Rincon

Emily Grace Natkiel

Adrian Justin Ocampo

Aidan Antonio Oliveira

Danielle Oliveira

Benjamin Edward Papp

Adi Riteshkumar Patel

Angelina Lauren Pires

Daisy Jordan Rachiele

Isabella Rose Rafala

Nathaniel Joseph Resto

Jodie Rebecca Saint Paul

Arianna Alis Santiago

Donatta Ann Sawchak

Wayne Michael Sharik

Kamiana April Shaw

Lauren Marie Sonski

Savanna Madison Stanley

Emily Rae Sturtevant

Vivien Szaniszlo

Annelys Taveras

Dylan Robert Trochsler

Kathleen Yu

Queena Yu

Samuel David Zembruski

William Zheng

Grade 9

Patience Folasade Alamu

Daniel Robert Anderson

Elizabeth Aresta

Kailin Jaquelyn Benalcazar

Natalia Alexia Bliege

Angelo Bosco

Michael Alexander Buss

Ethan Anibal Campana

Kyra Marie Davis

Hannah Elizabeth DeCampos

Ava Lyddy DeFilippo

Luke Thomas Deitelbaum

Adalee Dawnita Evans

Nicolas Logan Ferreira

Emily Sierra Fine

Gabriella Mercedes Ford

Jalen Jahmal Francis

Haylyne Andelle Frederic

Tiffani Marie Garbatini

Francesca Tyane Garcia

Nathan John Gendron

Kenny German

Dominick Bonifisio Gonzalez

Max Burton Hammond

Dylan Stanley Hornby

Intisar Iqbal

Phoebe Irene Jagello

Justyna Zosia Jusinski

Lillian Rene Kardos

Natalie Kluzinski

Mathew Sovansayha Le

Aubrey Paige Longanecker

Armani Joel Lopez-Aparicio

Jenesia Marrero

Zachary John McCasland

Amy Grace Morrissey

Layla Jane Nemeth

Heather Ashleymarie Newman

Kyla Leigh Nixon

Matthew Steven Paternoster

Virginia Rose Pepin

Zariah Nichole Plasse-White

Sarah Elizabeth Redente

Justin Reilly Russell

Madison Rae Schilling

Camryn Elizabeth Smith

Andrew Joseph Tyszka

Lauren Charlotte Umland

Gayathri Vidapankal

Vanessa Samanta Wanat

Dana Weeden

Melih Yilmaz

Honor

Grade 12

Khaled Al-Tuos

Brayden Jack Alves

Nelson Amadeu Alves

Dori-Ann Anderson

Makayla Elizabeth Arroyo

Hassun Sarabeel BinZahid

Jasmine Marie Braziel

William Thomas Brown

Katelynn Marie Budzyn

Jo’Raan Shakur Bullock

Albert Luis Cancel

Jonathan Walter Chatfield

Kayla Jacquiline Couch

Hunter Thomas Czajkowski

Kevin Michael Day

Kayshla Marie Diaz

Reece James Didominzio

Mumthanu Sultana Emilah

Mateus dos Filho

Daniel Jaye Fine

Brianna Margret Forbes

Tyler Michael Galarza

Beatriz Garcia Rincon

Damya Michelle Gonzalez

Justin Divan Gonzalez

Arthur Ronald Gordiski

Ashley Gutierrez

Aalyiah Marie Henry

Zehra Monteiro Hidimoglu

Destinee Trinity Holly

Che’Vonne Johnson-Sherman

Craig Michael June

Presilia Tshinguta Kabungu

Alexis Elizabeth Lanci

Kristina Tn Le

Sophia Stela Lewis

Emily Lin

Nicholas James Linton

Maria Cecilia Lira

Julia Brianna Loureiro

Grzegorz Alex Lutrzykowski

Connor William Maxwell

Lucas James McKenney

Emma Jane Messenger

Madison A. Nunez

Ernest M. Nyangwila

Kylie Elizabeth O’Donnell

Ricardo Padro

Mathew Christian Page

Eidelyn Paniagua

Tyler Pensiero

Abraham Perez

Evan James Petelle

Justine Miangel Pierre

Rebecca Joann Raupach

Kiara Rodriguez

Timothy Jacob Rosa

Aaron Michael Santos

Livia Kirk Sarnelli

Abby Shugdinis

Jason Olin Spino

Justin David Stone

Alivia Jolee Stonier

Hunter Teixeira

Izabelle Rose Tolliver

Logan Robert Wilcox

Ian Michael Wilkinson

Lillian Grace Zalewski

Grade 11

Suzan Nader Al-Tuos

Anthony Allegrini

Nicholas Allegrini

Kendall Elizabeth Allen

Britney A. Amankwah

Antonette Lee Ayala

Jair Christian Battisti

David Bien

Yianni Cristina Blanco

Jack Ferguson Bond

Brendon Lee Camacho

Nadia Grace Cestari

Jillian Angelina Daly

Kaleigh Maria DeSousa

Emilly Fernandes Ferreira

Alexander Xavier Filandro

Lennis Janet Flores Abrajan

Elana Jayne Flynn

Aaron Michael Fortney

Patrick Henry Granahan

Alissa Grzeika

Alexandra Nicole Guerrero

Amanda Georgianna Haye

Alannah Hernandez

Cadence Gail Hofmann

Robert Emmanuel Ilunga

Hamza Jawaid

Kyle Omar Johnson

Aimal Khan

Julia Valerie Kropo

Leila Jean Larkin

Nailah Lewis

Leo’Angel DeJesus Lopez

Lilly Linda Lyons

Zarren Madyson Macedo

Ashley Victoria Marin

Trinity Rose McCurrey

Gavin Terrence McKeon

Maxwell Anthony Napoli

Mathew Jacob Nofri

Madison Theressa Nolan

Edward Ryszard Przydzial

Melissa Andrea Rebimbas

Alexia Autumn Robertson

Rachel Rodrigues

Raphaela Rodrigues

Jocelyn Devi Rupwani

Michael Roman Rusin

Emily Grace Sanderson

Evan James Swanson

Alana Elizabeth Torres

Emileigh Elizabeth Torres

Kelly Han Tran

Taylor Allen Trowers

Valeria DeLourdes Velez

Kenneth Nathaniel Ventura

Christian Thomas Zahornasky

Louis Anthony Zarrella

Grade 10

Ashlee Marie Alves

Sadia Alam Azra

Taya Carrie Beazer

Hudson Lee Bombery

Hannah Caitlyn Boyne

Morgan Amelia Boyne

Jada Skye Brown

Summer Rose Bush

Javonte Tavion Card

Julia Grace Carney

Evan John Chandler

Jacob Michael Ciepiela-Sanchez

David James Cocchiola

Nevaeh Star Covino

Cassandra Quinn Cozzi

Schalaima Laisha Cuesta

Mia Elizabeth Dailey

Matthew Andre Davy

Julianna Taylor DeBrum

Aylleene Samaie Duarte

Najee-Ullah Alamin Durrett

Nate Davis Gabriel

Emily Garcia deLemos

Gabriella German

Montana Guerra

Nathaniel Joshua Harris

Shayne Zachary Hasipi

Sabrina Juliette Howard

Brandon Edwih Huezo

Medeea Ionescu

Michel Nandor Joo

Everett Christopher Kiernan

Leah Grace Kulmann

Phoenix Azaria Levy

Brendan Richard Lyles

Jayson Anthony Main

Kaylee Aleta Massicotte

Julia Eve Olofsson

Amaya Jasmin Palermo

Madison Avery Pape

Nathaniel Xavier Parker

Jaesah Damiana Perry

Emily Ruth Pollock

Barbara Margaret Quinn

Lauryn Danielle Ramalho

Nicholas Dietrich Rivera

Aileen Michelle Rocha

Cecilia Araujo Santini

Mackenzie Lynn Skirkanich

William Jacob Spring

Matthew Alexander Stefan

Blake Cameron Stone

Stephanie Joan Sutherland

Dylan Acacio Teixeira

Anthony Michael Thiel

Samantha Lynn Tyler

Amanda Marie Valdez

Nicholas Michael Washenko

Angelena Lynn Wendland

Aaron Leslie Williams

Ayana Michelle Williams

Kloe Summer Wood

Nyia Marie Zayas

Grade 9

Suliman Nader Al-Tuos

Gresa Aliu

Anthony J. Balsys

Amina Bell-Bagouma

Ja’Shawn Amere Bendolph

Briona Blasl

Sabrina Rose Bogues-Brennan

Aryn Bombery

Emily Grace Borunda

Gabriel Dutra Braganca

Jack Henry Branco

Cody John Capolupo

Joseph Cervone

Savariah Desi’ray Coote

Teagan Brianna Curtis

Sabrina Marie DaSilva

Ariana Dauti

Sean William Davino

Lillian DelPo

Domonic Paulo DeSousa

Savannah Deura

Laniah-Jolie Diaz

Jack Michael Doxsey

King Isaiah Eaddy

Walter Jorge Figueroa

Tara Ann Fitzgerald

Abagail Elizabeth Franzese

Apryll Lynn Galli

Jaeliana Amelia Garcia

Agnaldo Tabner Germano

Jhourne-Marie Ann Gibson

William Anthony Glover

Ja’Kyii Anthony Grant

Skyler Von Guerra

Jett James Hall

Tahani Hamed

Ethan Robert Hayes-Howard

Hunter Benjamin Heavin

Alaina Nicole Howell

Alexis Sandra Hunt

Tyler Jacob Hynes

Michael Mathew Jenkins

Adil Kayume

Jaylen Lyndell Kinnie-Bethea

Giovana Lima Knupp

Jessica Caroline Lucia

Monica Lynn Luis

Brenden Dennis Mangalee

Dane Edward McFarlin

Danielle Elizabeth McFarlin

Evelyn Caroline Morse

Ruby Martini Munro

Manase Malu Mutshima

Michael Quran Newsome

Galianna Linda-Beatriz Ocasio

Jessica Oliveira

Sophia Maryann Onofrio

Jason Michael Paglia

Marcos Jair Pelaez

Bryson Vincent Poyner

Nathan Jerome Redd

Amanda Marilyn Rios

Christina Margaret Roberts

Calista Carmen Ruggles

Colin Matthew Sanderson

Kailannie Evelis Santana

Dylan Sepulveda

Anthony David Solberg

Autumn Clark Tansley

Trevor Antonio Teixeira

Damien Capone Valle

Erin Elizabeth Whiteley

Jaiden M. Withington