Honor roll: Naugatuck High School

The following students made the honor roll at Naugatuck High School for the first quarter of the 2020-21 school year:
High honor
Grade 12
Lissette Agosto
Christopher Akintomiwa Akinduro
Khaled Al-Tuos
Alana E. Alves
Brayden Jack Alves
Ashley Nicole Antunes
Faith Lynn Arcuri
Makayla Elizabeth Arroyo
Rachel Marie Balogh
Justin Louis Barth
Paige Isabella Beardsworth
Hassun Sarabeel BinZahid
Matthew Ryan Borsey
Alana Renee Boswell
Ryan David Boyle
Patricia Christine Bradley
Jasmine Marie Braziel
Hunter Brooks
Sheyana Autumn Brooks
Alysha Michelle Bucci-Lassalle
Katelynn Marie Budzyn
Arianna Nicole Bush
Travis Michael Caetano
Albert Luis Cancel
Sofia Olivia Capodiferro
Rebecca Pestana Carbone
Rebecca Marie Carney
Justin Christopher Carroll
Emily C. Carvalho
Jonathan Walter Chatfield
Brian Cooney
Colin A. Cooney
Makayla Elizabeth Crisanti
Nicole Brianna Del Re
Kasia Deptula
Reece James Didominzio
Danna Paola Dominguez
Nathanael Carvalho DoNascimento
Mumthanu Sultana Emilah
Ashleigh Nicole Fegley
Alina Marie Filandro
Jack Micheal Fortin
Sage Rose Foti
Robert Julian Frennesson
Jordan Fu
Ryan Matthew Galiette
Beatriz Garcia Rincon
Jeremiah John Garcia
Damya Michelle Gonzalez
Arthur Ronald Robert Gordiski
Ebonee Jayde Grey
Adam Tyler Haywood
Kevin Jacob Healy
Aalyiah Marie Henry
Andrew Michael Hiney
Kaleigh Elizabeth Honyotski
Sage Adelle Hovanec
Alyssa Ann Hovey
Noelle Grace Jacobi
Belle Anne Jason
Jenna Katherine Joyce
Craig Michael June
Alyssa Kathleen Laneville
Kristina Tn Le
Sophia Stela Lewis
Emily Lin
Kayleebeth LLano
Anthony Gabriel Lopes
Nah’za JaLoni LovettParker
Grzegorz Alex Lutrzykowski
Katalina Savannah Macedo
MacKenzie Nicole Mahoney
Gina Lois Mancuso
Sara Ann Mancuso
Anthony P Martins
Connor William Maxwell
Ethan Scott McGrath
Nicholas Andrew Mercure
Emma Jane Messenger
Maxine Olivia Mongillo
Avery Alexander Moore
Brody Alexander Moore
Kharissa Gabrielle Moore
Eliana Marie Morton
Peter John Mullin
Jayden Isabella Noble
Spencer Davis Noss
Madison A. Nunez
Kylie Elizabeth O’Donnell
Angelina Rose Oliveira
Sarah Faith Orcutt
Mathew Christian Page
Alessia Janae Palermo
Eidelyn Paniagua
Abraham Perez
Oceana Rain Rachiele
Rebecca Joann Raupach
Diana Felix Rebelo
Emily Melgaco Ribeiro
Alyssa Nicole Roberts
Kassandra Elisabeth Rodrigues
Alivia Rebecca Rodriguez
Mike Damian Romero
Timothy Jacob Rosa
Makenzie Marie Ross
Leilannie Santana
Elora Elizabeth Santiago
Luanna Rocha Santis
Aaron Michael Santos
Livia Kirk Sarnelli
Sean Joseph Sayer
Abby Shugdinis
Gabriel Salvatore Sidoti
Nicolli De Almeida Simao
Aaron Smith
Nicole Smith
Alex Miguel Sosa
Britney Rajsanary Soubannarath
Deena Marie Soucie
Jason Olin Spino
Alivia Jolee Stonier
Matthew Carlos Stuart
Erick Tavarez
Samantha Ann Valentine
Ryan John Vincent
Christian Abria Waas
Tycho Joseph Wehry
Grade 11
Syed Koshaan Ali
Ahmed J. Aljamal
Nicholas Allegrini
Kendall Elizabeth Allen
Hailey Jade Almonte
Sebastian Marcos Alvarez
Britney A. Amankwah
Atlanta Atkinson
Kiara Carza Barde
Kayla Anne Bartlett
David Bien
Yianni Cristina Blanco
Briennah Elyse Bragg
Kelly Elizabeth Brodeur
Nadia Grace Cestari
Ciana Marie Cruz
Shravani Kedar Daptardar
Kiera Christine De Leon
Haley Jordan Deller
Brianna Fernandes DeSousa
Kaleigh Maria DeSousa
Kathleen Da Conceicao DeSouza
Tenzin Rabyoung Dhondup
Brady Joseph Evon
Jo’nae Patrice Fountain
Kaydence Josephine Gottschalk
Kira Nachole Gottschalk
Mia Rose Grella
Alexandra Nicole Guerrero
Summer M Higgins
Cameron Reichard Jacobs
Krystal Nicole Johnson
Alyssa Macenzie Jones
Haylee Denmark Kilfeather
Matthew Richard Kilmer
Gustavo Lima Nicacio Knupp
Thiago Lima Niacacio Knupp
Julia Valerie Kropo
Leila Jean Larkin
Nora Eva Lippai
Vincent Kristoff Longo
Nicholas Christian Lucarelli
Julianna Jean Magalhaes
Monica Ashraf Malak
Alexus Martin
Zoe Rose McCasland
Emily Ann Meyer
Samantha Marie Mullin
Tiffany Nguyen
Madison Theressa Nolan
Charlotte Olivia Oehley
Kalangi Pedro
Edward Ryszard Przydzial
Serenity Ann Marie Roberts
Raphaela Rodrigues
Tatiana Rodrigues
Sofia Camila Rota Figueroa
Alena Lorraine Rotatori
Michael Roman Rusin
Kanny Paula Salike
Felicia Lillian Salvati
Juliana Rose Sarbieski
Emma Angelina Schilling
Manuel Dominick Silva
Anissa Julianna Simoes
Ryan Edward Tyszka
Jay’mi Syncere Vazquez
Nathaniel McDermoth Walden
Saige Lillian Winslow
Grade 10
Rana J. Aljamal
Jenna Lynn Ashe
Sadia Alam Azra
Brian Louis Barth
Taya Carrie Beazer
Jacob Raymond Blair
Josephine Sophia Burke
Julia Grace Carney
Jayda Mendes Costa
Schalaima Laisha Cuesta
Mia Elizabeth Dailey
Matthew Andre Davy
Sophia Rose DeFilippo
Michael Jack Deitelbaum
Aubrey Lynn Deller
Krisleyvi Audribet Encarnacion-Arias
Sophia Louise Farias
Alexandra Flemming
Nate Davis Gabriel
Mel Amelie Gonzalez
Diannethe Heisi Gutierrez
Michael Robert Hammond
Sabrina Juliette Howard
Brandon Edwih Huezo
Sydney Ruth-Marie Hunt
Medeea Ionescu
Everett Christopher Kiernan
Aidan Sky Lau
Lauren Ann Litke
Kaylee Aleta Massicotte
Emily Grace Natkiel
Aidan Antonio Oliveira
Danielle Oliveira
Amaya Jasmin Palermo
Benjamin Edward Papp
Nathaniel Xavier Parker
Serene Bariana Parker
Adi Riteshkumar Patel
Angelina Lauren Pires
Barbara Margaret Quinn
Daisy Jordan Rachiele
Isabella Rose Rafala
Nicholas Dietrich Rivera
Jodie Rebecca Saint Paul
Arianna Alis Santiago
Cecilia Araujo Santini
Donatta Ann Sawchak
Wayne Michael Sharik
Kamiana April Shaw
Lauren Marie Sonski
William Jacob Spring
Savanna Madison Stanley
Emily Rae Sturtevant
Vivien Szaniszlo
Dylan Robert Trochsler
Angelena Lynn Wendland
Aaron Leslie Williams
Ayana Michelle Williams
Kloe Summer Wood
Kathleen Yu
Queena Yu
Samuel David Zembruski
William Zheng
Grade 9
Natalie Rose Alamo
Daniel Robert Anderson
Elizabeth Aresta
Kailin Jaquelyn Benalcazar
Natalia Alexia Bliege
Emily Lynn Bogart
Aryn Bombery
Angelo Bosco
Ethan Anibal Campana
Ava Lyddy DeFilippo
Luke Thomas Deitelbaum
Adalee Dawnita Evans
Nicolas Logan Ferreira
Emily Sierra Fine
Gabriella Mercedes Claude Ford
Jalen Jahmal Francis
Kenny German
Max Burton Hammond
Ethan Robert Hayes-Howard
Intisar Iqbal
Justyna Zosia Jusinski
Lillian Rene Kardos
Natalie Kluzinski
Giovana Lima Nicacio Knupp
Aubrey Paige Longanecker
Jenesia Marrero
Danielle Elizabeth McFarlin
Amy Grace Morrissey
Evelyn Caroline Morse
Ruby Martini Munro
Heather Ashleymarie Newman
Christopher James Nichols
Virginia Rose Pepin
Zariah Nichole Plasse-White
Christina Margaret Roberts
Justin Reilly Fox Russell
Madison Rae Schilling
Camryn Elizabeth Smith
Andrew Joseph Tyszka
Lauren Charlotte Umland
Gayathri Vidapankal
Vanessa Samanta Wanat
Jaiden M Withington
Melih Yilmaz
Honor
Grade 12
Dori-Ann Anderson
Jada Nicole Andreozzi
Joshua Luis Barbosa
Ravyn Mackenzie Barrow
Jeffrey Michael Bonnardi
Kimberly Butt
Viola Cermenika
Saani Jadyn Cooper
Abyguell Thianna Cosme
Kayla Jacquiline Couch
Hunter Thomas Czajkowski
Kevin Michael Day
Aferdita Dermaku Emini
Mateus dos Anjos Filho
Daniel Jaye Fine
Brianna Margret Forbes
Katelyn Marie Fortney
Branden Isaiah Garcia
Alexandra Hall
Willie Henriquez
Ryan Thomas Hunt
Kendall Hyde
Brandon Jose Jardim
Che’Vonne Johnson-Sherman
Presilia Tshinguta Kabungu
Victoria Rose Kummer
Allyson Rose LaBarre
Alexis Elizabeth Lanci
Victoria Rose Lawson
Nicholas James Linton
Maria Cecilia Lira
Cadence Lee Losacano
Julia Brianna Loureiro
Sami Mamudoski
Raymond Mastropietro
Julianna Marie Minasian
Jhoselyn Dailin Morocho
Isaac Navedo
Isaacneiddys Marie Negron
Timothy Patrick Northrup
Karizma Alana Nowell
Ricardo Padro
Daniel Augusto Pagoaga
Tiffany Maria Paladines
Hope Marie Pecor
Tyler Pensiero
Evan James Petelle
Nathan John Rose
Alexis Paige Siggars
Justin David Stone
Sanna Tariq
Hunter Teixeira
Izabelle Rose Tolliver
Lindsey Jean Walsh
Sara Nicole Whiteley
Lillian Grace Zalewski
Grade 11
Suzan Nader Al-Tuos
Anthony Allegrini
Christian Matthew Alvarado
Jair Christian Battisti
Melos Beluli
Jack Ferguson Bond
Brendon Lee Camacho
Cesar Candelario
Chance Daniel Conklin
Darrius Eugene Davis
James Michael Duda
Alexander Martins Felix
Angeleah Figueroa
Alexander Xavier Filandro
Gabrielle Elizabeth Flores
Elana Jayne Flynn
Matthew Robert Giammattei
Connor Jacob Gordon
Emma Goris
Patrick Henry Granahan
Alissa Grzeika
Amanda Georgianna Haye
Steven Carl Herb
Cadence Gail Hofmann
Kaylee Marie Jackson
Hamza Jawaid
Ryan Paul Kennelly
Trevor Christopher Kenney
Aimal Khan
Matilda Rae Kutschinski
Nailah Lewis
Adriana Mercedes Lisko
Zarren Madyson Macedo
Gavin Terrence McKeon
Lia Joel Morales
Maxwell Anthony Napoli
Natalia Angelis Nieves
Mathew Jacob Nofri
Joana Oliveira
Charlize Jade Orden
Amelia Joy Elissa Poyner
Melissa Andrea Rebimbas
Elijah Rivera
Rachel Rodrigues
Paulette Amarilis Sancan Magallanes
Jhostin Wayam Santana
Giovanny Almeida Santos
Norah Lynn Shurko
Ava Morgan Silva
Jonathan Smith
Justin Soto
Alyse Elizabeth Stauffer
Evan James Swanson
Jaida Taveras
Richard David Taylor
Virginia Madison Taylor
Emileigh Elizabeth Torres
Kelly Han Tran
Valeria DeLourdes Velez
Kenneth Nathaniel Ventura
Joseph Kenneth Verrilli
Hailey Grace Waters
Gabriel Mark Williams
Yigit Hasan Yilmaz
Louis Anthony Zarrella
Murad Ali Zia
Grade 10
Alexander Aristeo Aguilar
Ashlee Marie Alves
Sihara Eliza Arias
Emily Victoria Bailey
Thomas Christopher Barry
Riley Nicole Best
Lillian Marie Bogart
Hudson Lee Bombery
Hannah Caitlyn Boyne
Morgan Amelia Boyne
Jada Skye Brown
Alex Raymond Caruso
David James Cocchiola
Avery Marguerite Crockett
Sydney Mary Crockett
Ethan Zachary De Leon
Christopher Steven DeAngelis
Julianna Taylor DeBrum
Patryk Deptula
Mercy Dos Santos
Aylleene Samaie Duarte
Najee-Ullah Alamin Durrett
Elena Marie Enriquez
Angie Michelle Espinosa
Vincent M. Ferrucci
Emily Garcia deLemos
Gabriella German
Ella Franscine Navarro Glorioso
Jabari Orion Earl Grey
Montana Guerra
Kelyse Hall
Shayne Zachary Hasipi
Daneijia Jean Hassan
Jack Owen Healy
Thalia Danielle Jardim
Brendan Richard Lyles
Sergio Miguel Mendes
Vansh Victor Motiani-Rincon
Joseph James Nagurney
Adrian Justin Ocampo
Jaesah Damiana Perry
Rachel Barbosa Pinho
Lauryn Danielle Ramalho
Aileen Michelle Rocha
Valerie Enid Rodriguez
Alexander Victor Roman
Ryan Terrell Rowe
Faith Melissa Ruscoe
Carolina Alice Ulian Rychlik
Mackenzie Lynn Skirkanich
Matthew Alexander Stefan
Blake Cameron Stone
Stephanie Joan Sutherland
Annelys Taveras
Dylan Acacio Teixeira
Jayla M Thompson
Samantha Lynn Tyler
Amanda Marie Valdez
Skylynn Leanna Valle
Nicholas Michael Washenko
Grade 9
Aathif Mohamed Ajimal
Suliman Nader Al-Tuos
Patience Folasade Alamu
Anthony J Balsys
Zahra Mira Bayonne
Amina Bell-Bagouma
Briona Blasl
Sabrina Rose Bogues-Brennan
Jack Henry Branco
Joseph Cervone
Savariah Desi’ray Coote
Teagan Brianna Curtis
Sabrina Marie DaSilva
Ariana Dauti
Sean William Davino
Kyra Marie Davis
Hannah Elizabeth DeCampos
Savannah Deura
Laniah-Jolie Diaz
Tatianna Diaz
Keara Jean Fossett
Abagail Elizabeth Franzese
Haylyne Andelle Frederic
Aiden Michael Gelinas-Maloney
Nathan John Gendron
Jhourne-Marie Ann Gibson
William Anthony Glover
Jett James Hall
Tahani Hamed
Alaina Nicole Howell
Alexis Sandra Hunt
Phoebe Irene Jagello
Joseph Armand Kabongo
Adil Kayume
Jaylen Lyndell Kinnie-Bethea
Mathew Sovansayha Le
Aidan Edward Leahy
Vesa Lena
Jennifer Katherine Lucia
Monica Lynn Luis
Yaret David Luna-Cabrera
Zachary John McCasland
Gianna Lucille McLean
Manase Malu Mutshima
Michael Quran Newsome
Andy Thanh Nguyen
Kyla Leigh Nixon
Sophia Maryann Onofrio
Isabel Maria Teixeira Ortiz
Alexzandrea Jianna Palermo
Matthew Steven Paternoster
Marcos Jair Pelaez
Bannie Randolph Pight
Bryson Vincent Robert Poyner
Sarah Elizabeth Redente
Amanda Marilyn Rios
Justin Scott Romer
Briana Sophia Rubas
Calista Carmen Ruggles
Colin Matthew Sanderson
Dylan Sepulveda
Lillian Grace Straight
Derek Aaron Strane
Autumn Clark Tansley
Jeremy Taveras
Christopher Thomas Teator
Trevor Antonio Teixeira
Nicholas Allen Wallenta