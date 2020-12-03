Honor roll: Naugatuck High School

By
mycitizensnews
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The following students made the honor roll at Naugatuck High School for the first quarter of the 2020-21 school year:

High honor

Grade 12

Lissette Agosto

Christopher Akintomiwa Akinduro

Khaled Al-Tuos

Alana E. Alves

Brayden Jack Alves

Ashley Nicole Antunes

Faith Lynn Arcuri

Makayla Elizabeth Arroyo

Rachel Marie Balogh

Justin Louis Barth

Paige Isabella Beardsworth

Hassun Sarabeel BinZahid

Matthew Ryan Borsey

Alana Renee Boswell

Ryan David Boyle

Patricia Christine Bradley

Jasmine Marie Braziel

Hunter Brooks

Sheyana Autumn Brooks

Alysha Michelle Bucci-Lassalle

Katelynn Marie Budzyn

Arianna Nicole Bush

Travis Michael Caetano

Albert Luis Cancel

Sofia Olivia Capodiferro

Rebecca Pestana Carbone

Rebecca Marie Carney

Justin Christopher Carroll

Emily C. Carvalho

Jonathan Walter Chatfield

Brian Cooney

Colin A. Cooney

Makayla Elizabeth Crisanti

Nicole Brianna Del Re

Kasia Deptula

Reece James Didominzio

Danna Paola Dominguez

Nathanael Carvalho DoNascimento

Mumthanu Sultana Emilah

Ashleigh Nicole Fegley

Alina Marie Filandro

Jack Micheal Fortin

Sage Rose Foti

Robert Julian Frennesson

Jordan Fu

Ryan Matthew Galiette

Beatriz Garcia Rincon

Jeremiah John Garcia

Damya Michelle Gonzalez

Arthur Ronald Robert Gordiski

Ebonee Jayde Grey

Adam Tyler Haywood

Kevin Jacob Healy

Aalyiah Marie Henry

Andrew Michael Hiney

Kaleigh Elizabeth Honyotski

Sage Adelle Hovanec

Alyssa Ann Hovey

Noelle Grace Jacobi

Belle Anne Jason

Jenna Katherine Joyce

Craig Michael June

Alyssa Kathleen Laneville

Kristina Tn Le

Sophia Stela Lewis

Emily Lin

Kayleebeth LLano

Anthony Gabriel Lopes

Nah’za JaLoni LovettParker

Grzegorz Alex Lutrzykowski

Katalina Savannah Macedo

MacKenzie Nicole Mahoney

Gina Lois Mancuso

Sara Ann Mancuso

Anthony P Martins

Connor William Maxwell

Ethan Scott McGrath

Nicholas Andrew Mercure

Emma Jane Messenger

Maxine Olivia Mongillo

Avery Alexander Moore

Brody Alexander Moore

Kharissa Gabrielle Moore

Eliana Marie Morton

Peter John Mullin

Jayden Isabella Noble

Spencer Davis Noss

Madison A. Nunez

Kylie Elizabeth O’Donnell

Angelina Rose Oliveira

Sarah Faith Orcutt

Mathew Christian Page

Alessia Janae Palermo

Eidelyn Paniagua

Abraham Perez

Oceana Rain Rachiele

Rebecca Joann Raupach

Diana Felix Rebelo

Emily Melgaco Ribeiro

Alyssa Nicole Roberts

Kassandra Elisabeth Rodrigues

Alivia Rebecca Rodriguez

Mike Damian Romero

Timothy Jacob Rosa

Makenzie Marie Ross

Leilannie Santana

Elora Elizabeth Santiago

Luanna Rocha Santis

Aaron Michael Santos

Livia Kirk Sarnelli

Sean Joseph Sayer

Abby Shugdinis

Gabriel Salvatore Sidoti

Nicolli De Almeida Simao

Aaron Smith

Nicole Smith

Alex Miguel Sosa

Britney Rajsanary Soubannarath

Deena Marie Soucie

Jason Olin Spino

Alivia Jolee Stonier

Matthew Carlos Stuart

Erick Tavarez

Samantha Ann Valentine

Ryan John Vincent

Christian Abria Waas

Tycho Joseph Wehry

Grade 11

Syed Koshaan Ali

Ahmed J. Aljamal

Nicholas Allegrini

Kendall Elizabeth Allen

Hailey Jade Almonte

Sebastian Marcos Alvarez

Britney A. Amankwah

Atlanta Atkinson

Kiara Carza Barde

Kayla Anne Bartlett

David Bien

Yianni Cristina Blanco

Briennah Elyse Bragg

Kelly Elizabeth Brodeur

Nadia Grace Cestari

Ciana Marie Cruz

Shravani Kedar Daptardar

Kiera Christine De Leon

Haley Jordan Deller

Brianna Fernandes DeSousa

Kaleigh Maria DeSousa

Kathleen Da Conceicao DeSouza

Tenzin Rabyoung Dhondup

Brady Joseph Evon

Jo’nae Patrice Fountain

Kaydence Josephine Gottschalk

Kira Nachole Gottschalk

Mia Rose Grella

Alexandra Nicole Guerrero

Summer M Higgins

Cameron Reichard Jacobs

Krystal Nicole Johnson

Alyssa Macenzie Jones

Haylee Denmark Kilfeather

Matthew Richard Kilmer

Gustavo Lima Nicacio Knupp

Thiago Lima Niacacio Knupp

Julia Valerie Kropo

Leila Jean Larkin

Nora Eva Lippai

Vincent Kristoff Longo

Nicholas Christian Lucarelli

Julianna Jean Magalhaes

Monica Ashraf Malak

Alexus Martin

Zoe Rose McCasland

Emily Ann Meyer

Samantha Marie Mullin

Tiffany Nguyen

Madison Theressa Nolan

Charlotte Olivia Oehley

Kalangi Pedro

Edward Ryszard Przydzial

Serenity Ann Marie Roberts

Raphaela Rodrigues

Tatiana Rodrigues

Sofia Camila Rota Figueroa

Alena Lorraine Rotatori

Michael Roman Rusin

Kanny Paula Salike

Felicia Lillian Salvati

Juliana Rose Sarbieski

Emma Angelina Schilling

Manuel Dominick Silva

Anissa Julianna Simoes

Ryan Edward Tyszka

Jay’mi Syncere Vazquez

Nathaniel McDermoth Walden

Saige Lillian Winslow

Grade 10

Rana J. Aljamal

Jenna Lynn Ashe

Sadia Alam Azra

Brian Louis Barth

Taya Carrie Beazer

Jacob Raymond Blair

Josephine Sophia Burke

Julia Grace Carney

Jayda Mendes Costa

Schalaima Laisha Cuesta

Mia Elizabeth Dailey

Matthew Andre Davy

Sophia Rose DeFilippo

Michael Jack Deitelbaum

Aubrey Lynn Deller

Krisleyvi Audribet Encarnacion-Arias

Sophia Louise Farias

Alexandra Flemming

Nate Davis Gabriel

Mel Amelie Gonzalez

Diannethe Heisi Gutierrez

Michael Robert Hammond

Sabrina Juliette Howard

Brandon Edwih Huezo

Sydney Ruth-Marie Hunt

Medeea Ionescu

Everett Christopher Kiernan

Aidan Sky Lau

Lauren Ann Litke

Kaylee Aleta Massicotte

Emily Grace Natkiel

Aidan Antonio Oliveira

Danielle Oliveira

Amaya Jasmin Palermo

Benjamin Edward Papp

Nathaniel Xavier Parker

Serene Bariana Parker

Adi Riteshkumar Patel

Angelina Lauren Pires

Barbara Margaret Quinn

Daisy Jordan Rachiele

Isabella Rose Rafala

Nicholas Dietrich Rivera

Jodie Rebecca Saint Paul

Arianna Alis Santiago

Cecilia Araujo Santini

Donatta Ann Sawchak

Wayne Michael Sharik

Kamiana April Shaw

Lauren Marie Sonski

William Jacob Spring

Savanna Madison Stanley

Emily Rae Sturtevant

Vivien Szaniszlo

Dylan Robert Trochsler

Angelena Lynn Wendland

Aaron Leslie Williams

Ayana Michelle Williams

Kloe Summer Wood

Kathleen Yu

Queena Yu

Samuel David Zembruski

William Zheng

Grade 9

Natalie Rose Alamo

Daniel Robert Anderson

Elizabeth Aresta

Kailin Jaquelyn Benalcazar

Natalia Alexia Bliege

Emily Lynn Bogart

Aryn Bombery

Angelo Bosco

Ethan Anibal Campana

Ava Lyddy DeFilippo

Luke Thomas Deitelbaum

Adalee Dawnita Evans

Nicolas Logan Ferreira

Emily Sierra Fine

Gabriella Mercedes Claude Ford

Jalen Jahmal Francis

Kenny German

Max Burton Hammond

Ethan Robert Hayes-Howard

Intisar Iqbal

Justyna Zosia Jusinski

Lillian Rene Kardos

Natalie Kluzinski

Giovana Lima Nicacio Knupp

Aubrey Paige Longanecker

Jenesia Marrero

Danielle Elizabeth McFarlin

Amy Grace Morrissey

Evelyn Caroline Morse

Ruby Martini Munro

Heather Ashleymarie Newman

Christopher James Nichols

Virginia Rose Pepin

Zariah Nichole Plasse-White

Christina Margaret Roberts

Justin Reilly Fox Russell

Madison Rae Schilling

Camryn Elizabeth Smith

Andrew Joseph Tyszka

Lauren Charlotte Umland

Gayathri Vidapankal

Vanessa Samanta Wanat

Jaiden M Withington

Melih Yilmaz

Honor

Grade 12

Dori-Ann Anderson

Jada Nicole Andreozzi

Joshua Luis Barbosa

Ravyn Mackenzie Barrow

Jeffrey Michael Bonnardi

Kimberly Butt

Viola Cermenika

Saani Jadyn Cooper

Abyguell Thianna Cosme

Kayla Jacquiline Couch

Hunter Thomas Czajkowski

Kevin Michael Day

Aferdita Dermaku Emini

Mateus dos Anjos Filho

Daniel Jaye Fine

Brianna Margret Forbes

Katelyn Marie Fortney

Branden Isaiah Garcia

Alexandra Hall

Willie Henriquez

Ryan Thomas Hunt

Kendall Hyde

Brandon Jose Jardim

Che’Vonne Johnson-Sherman

Presilia Tshinguta Kabungu

Victoria Rose Kummer

Allyson Rose LaBarre

Alexis Elizabeth Lanci

Victoria Rose Lawson

Nicholas James Linton

Maria Cecilia Lira

Cadence Lee Losacano

Julia Brianna Loureiro

Sami Mamudoski

Raymond Mastropietro

Julianna Marie Minasian

Jhoselyn Dailin Morocho

Isaac Navedo

Isaacneiddys Marie Negron

Timothy Patrick Northrup

Karizma Alana Nowell

Ricardo Padro

Daniel Augusto Pagoaga

Tiffany Maria Paladines

Hope Marie Pecor

Tyler Pensiero

Evan James Petelle

Nathan John Rose

Alexis Paige Siggars

Justin David Stone

Sanna Tariq

Hunter Teixeira

Izabelle Rose Tolliver

Lindsey Jean Walsh

Sara Nicole Whiteley

Lillian Grace Zalewski

Grade 11

Suzan Nader Al-Tuos

Anthony Allegrini

Christian Matthew Alvarado

Jair Christian Battisti

Melos Beluli

Jack Ferguson Bond

Brendon Lee Camacho

Cesar Candelario

Chance Daniel Conklin

Darrius Eugene Davis

James Michael Duda

Alexander Martins Felix

Angeleah Figueroa

Alexander Xavier Filandro

Gabrielle Elizabeth Flores

Elana Jayne Flynn

Matthew Robert Giammattei

Connor Jacob Gordon

Emma Goris

Patrick Henry Granahan

Alissa Grzeika

Amanda Georgianna Haye

Steven Carl Herb

Cadence Gail Hofmann

Kaylee Marie Jackson

Hamza Jawaid

Ryan Paul Kennelly

Trevor Christopher Kenney

Aimal Khan

Matilda Rae Kutschinski

Nailah Lewis

Adriana Mercedes Lisko

Zarren Madyson Macedo

Gavin Terrence McKeon

Lia Joel Morales

Maxwell Anthony Napoli

Natalia Angelis Nieves

Mathew Jacob Nofri

Joana Oliveira

Charlize Jade Orden

Amelia Joy Elissa Poyner

Melissa Andrea Rebimbas

Elijah Rivera

Rachel Rodrigues

Paulette Amarilis Sancan Magallanes

Jhostin Wayam Santana

Giovanny Almeida Santos

Norah Lynn Shurko

Ava Morgan Silva

Jonathan Smith

Justin Soto

Alyse Elizabeth Stauffer

Evan James Swanson

Jaida Taveras

Richard David Taylor

Virginia Madison Taylor

Emileigh Elizabeth Torres

Kelly Han Tran

Valeria DeLourdes Velez

Kenneth Nathaniel Ventura

Joseph Kenneth Verrilli

Hailey Grace Waters

Gabriel Mark Williams

Yigit Hasan Yilmaz

Louis Anthony Zarrella

Murad Ali Zia

Grade 10

Alexander Aristeo Aguilar

Ashlee Marie Alves

Sihara Eliza Arias

Emily Victoria Bailey

Thomas Christopher Barry

Riley Nicole Best

Lillian Marie Bogart

Hudson Lee Bombery

Hannah Caitlyn Boyne

Morgan Amelia Boyne

Jada Skye Brown

Alex Raymond Caruso

David James Cocchiola

Avery Marguerite Crockett

Sydney Mary Crockett

Ethan Zachary De Leon

Christopher Steven DeAngelis

Julianna Taylor DeBrum

Patryk Deptula

Mercy Dos Santos

Aylleene Samaie Duarte

Najee-Ullah Alamin Durrett

Elena Marie Enriquez

Angie Michelle Espinosa

Vincent M. Ferrucci

Emily Garcia deLemos

Gabriella German

Ella Franscine Navarro Glorioso

Jabari Orion Earl Grey

Montana Guerra

Kelyse Hall

Shayne Zachary Hasipi

Daneijia Jean Hassan

Jack Owen Healy

Thalia Danielle Jardim

Brendan Richard Lyles

Sergio Miguel Mendes

Vansh Victor Motiani-Rincon

Joseph James Nagurney

Adrian Justin Ocampo

Jaesah Damiana Perry

Rachel Barbosa Pinho

Lauryn Danielle Ramalho

Aileen Michelle Rocha

Valerie Enid Rodriguez

Alexander Victor Roman

Ryan Terrell Rowe

Faith Melissa Ruscoe

Carolina Alice Ulian Rychlik

Mackenzie Lynn Skirkanich

Matthew Alexander Stefan

Blake Cameron Stone

Stephanie Joan Sutherland

Annelys Taveras

Dylan Acacio Teixeira

Jayla M Thompson

Samantha Lynn Tyler

Amanda Marie Valdez

Skylynn Leanna Valle

Nicholas Michael Washenko

Grade 9

Aathif Mohamed Ajimal

Suliman Nader Al-Tuos

Patience Folasade Alamu

Anthony J Balsys

Zahra Mira Bayonne

Amina Bell-Bagouma

Briona Blasl

Sabrina Rose Bogues-Brennan

Jack Henry Branco

Joseph Cervone

Savariah Desi’ray Coote

Teagan Brianna Curtis

Sabrina Marie DaSilva

Ariana Dauti

Sean William Davino

Kyra Marie Davis

Hannah Elizabeth DeCampos

Savannah Deura

Laniah-Jolie Diaz

Tatianna Diaz

Keara Jean Fossett

Abagail Elizabeth Franzese

Haylyne Andelle Frederic

Aiden Michael Gelinas-Maloney

Nathan John Gendron

Jhourne-Marie Ann Gibson

William Anthony Glover

Jett James Hall

Tahani Hamed

Alaina Nicole Howell

Alexis Sandra Hunt

Phoebe Irene Jagello

Joseph Armand Kabongo

Adil Kayume

Jaylen Lyndell Kinnie-Bethea

Mathew Sovansayha Le

Aidan Edward Leahy

Vesa Lena

Jennifer Katherine Lucia

Monica Lynn Luis

Yaret David Luna-Cabrera

Zachary John McCasland

Gianna Lucille McLean

Manase Malu Mutshima

Michael Quran Newsome

Andy Thanh Nguyen

Kyla Leigh Nixon

Sophia Maryann Onofrio

Isabel Maria Teixeira Ortiz

Alexzandrea Jianna Palermo

Matthew Steven Paternoster

Marcos Jair Pelaez

Bannie Randolph Pight

Bryson Vincent Robert Poyner

Sarah Elizabeth Redente

Amanda Marilyn Rios

Justin Scott Romer

Briana Sophia Rubas

Calista Carmen Ruggles

Colin Matthew Sanderson

Dylan Sepulveda

Lillian Grace Straight

Derek Aaron Strane

Autumn Clark Tansley

Jeremy Taveras

Christopher Thomas Teator

Trevor Antonio Teixeira

Nicholas Allen Wallenta

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