Honor roll: Long River Middle School

The following students made the honor roll at Long River Middle School for the fourth quarter of the 2020-21 school year:
High honor
Grade 8
Kaltrina Ameti
Nolan Bernier
Ava Bianchini
Jack Bshara
Faye Carnemolla
Paige Chiaramonte
Grace D’Amico
Laura DeGennaro
Gabriel Diamante
Julia Dommel
Leah Feeney
James Felix
Michaela Gasparri
Olivia Giammattei
Karissa Gomes
Julia Harlow
Madison Harte
Kathleen Henriques
Sarah Kennedy
Lindsay Koliani
Sophia Lefebvre
Sophia Ligi
Lily Miko
Gabriella Mouanes
Gabriela Myrtollari
Ava Naclerio
Jack Napoleone
Josephine Nesta
Evan Palyo
Sofia Pina
Noah Previdi
Abigail Raffone
Blake Rankin
Stephen Rebo
Julia Rowley
Mariah Santiago
Nicholas Savarese
Sarah Shitia
JackCharles Tata
Leah Valentino
Alex Weisenbacher
Ayden Wilson
Grade 7
Muhammad Aliyan
Rebecca Armstrong
Ava Artes
Chloe Babo
Kassie Bailey
Genevieve Bandanza
Evan Beland
Caitlyn Braun
Jack Brunetti
Olivia Brunetti
Emma Bunk
Gabriella Capobianco
Andrew Catropa
Colin Cicchetti
Norman Cook
Sean Cratty
Emma DeGeorge
Avery DiGiovanna
Alexander Donskoy
Jennifer Dravis
Dorian Fencil
Julia Galasso
Payton Geary
Jordan Giambra
Emma Henriques
Nia Jackson
Luke LaLiberte
Kate Lisowski
Emma Lopez
Logan Marsan
Olivia McDonald
Vincent Messina
Celia Misuraca
Natalie Muharem
Megan Murray
Ava Napiello
Jameson Nemec
Tyler Norton
Isabella Perez
Benjamin Pugliese
Erik Pulkkinen
Kayla Reyes
Arina Rigali
Carina Rodriguez
Illiana Rosenblum
Carly Rotella
Samuel Rubano
Sofia Sargent
James Scampolino
Matthew Scarlato
Jack Schwenger
Emilia Sierakowska
Colby Sizer
Jordynn Stewart
Morgan Sweet
Jacob Trumbley
Seth Volovski
Mark Whitney
Isaac Wrobel
Leah Zainc
Grade 6
Will Allen
Xander Arias
Charlotte Bandanza
Jacob Beyer
Lewis Boyce
Tiago Branco
Ava Cabezas
Nicholas Calabro
Connor Carvalho
Giuliana Celotto
Hunter Cronk
Giuliana Cyr
Ayla DeCrescenzo
Sophia DeGennaro
Avery Deitelbaum
Daria Demore
Abigail Diamante
Janae Findlay
Mya Fontes
William Geci
Ella Goncalves
Marissa Goncalves
Gabriel Gory
Ella Iannone
Kaylee Izokaitis
Amila Jahja
Maya Jarrin
Daniel Keogh
Aleksandra Kuzebska
Sierra Lahey
Michael Landrigan
Ashley Litke
Ella Marshall
Marisa McEnerney
Cody Mettendorf
Abigail Miko
Lucas-John Minicucci
Madison Mitchell
Hanna Molleur
Zoe Moriarty
Nora Nemec
Christian Orlowski
Anna Pekari
Justin Pringle
Audrina Punzo
Jordyn Ramalhete
Kendall Raudenbush
Gia Salvatore
Maryn Savarese
Sofia Sipe
Natalie Strachan
Shelby Sweeney
Eva Teixeira
Angelena Tottenham
Adrianna Vaccaro
Nicole Vargas
Michael Wahl
Honor
Grade 8
Gia Acosta
Emily Ambrocio
Ronald Barksdale
Tanner Barrows
Jackson Bathgate
Garek Bernegger
Leila Bojka
William Brooks
Ava Butkevicius
Rory Carfi
Chloe Cervone
Bryce Clark
Bryce DeCrescenzo
Tyler DeCrescenzo
William DeLucia
Annabell Duffany
Julianna Fernandez
Cailynn Ferrare
Kaley Fortier
Alexsya Goodall
Sophia Graffam
Sydni Haddad
Meghan Hartnett
Jordyn Hernandez
Paige Hlavna
Emma Jones
Edgar Jorge
Nathan Kibbe
Kailyn Lawton
Jaden Legassey
Emma Litke
Lelija Lusas
Brenna Maklary
Madeline Martin
Meghan McGuire
Corinne Melisky
Bryant Mendez
Evan Ministro
Christian Morales
Nicole Perssico
Brayden Raudenbush
Ethan Rossi
Eric Rousseau
Shane Russell
Francesca Santella
Giovanna Santella
Hamna Shahzad
Zachary Sharkey
Kaitlyn Sheehan
Daniel Sierra
Skylar Simpson
Molly Stead
Joshua Stepputtis
Mia Swabski
Alexa Sweeney
Ella VanAlstyne
Bevin Wakeham
Lachai White
Lillian Wrigley
Grade 7
Nooh Asad
Brandon Bayusik
Abigail Beecher
Kirlus Bekhit
Brionah Bolduc
Ethan Borajkiewicz
Luke Borajkiewicz
Michael Bosch
Imani Brown
Trent Burkowsky
Austin Davis
Jaxson DeFazio
Dylan Deschenes
Helayna Desrochers
Jake DiBona
Isabella Downs
Hana Dujaka
Marcus Estes
Kayleigh Fitzgerald
Caitlyn Fitzmorris
Aiden Galarraga
Vittoria Gasparri
Trevor Genthe
Mackenna Horgan
Kallee Howley
Aidan Kane
Paul Karl
Liam Kimball
Jake LaChapelle
Rebekkah Lawton
Avangeline Magi
Donato Mancini
Javier Medina-Rodriguez
Christopher Mendez
Madison Mento
Hannah Mishler
Hannah Moffat
Matthew Molleur
George Mudry
Casey Mulvihill
John Napiello
Madison Noble
Gina Orzechowski
Tyler Patchkofsky
Isabella Peralta
Leila Pindzic
Mark Poulin
Allen Quayson
Maggie Sandora
Cole Sansone
Christopher Savarese
Nico Scampolino
Ty Starziski
Clara Sweetland
Ryan Vidal
Philippe Whitten
Noah Wilde
Reagan Zupkus
Grade 6
Raphael Abraham
Dezarae Allen
Savannah Ames
Madison Angal
Timothy Aucoin
Isaiah Benoit
Yarieliz Blanco
Owen Brennan
Kaitlyn Cameron
Allison D’Aniello
Manuel Dacosta
Samantha DeNovellis
Ilmi Elmazi
Keaton Evers
Dylan Fernandes
Michal Frackiewicz
Macy Gilloren
Connor Goduti
Emery Golia
Collette Hammond
Trinity Horton-Ruff
Olivia Jevarjian
Savannah Joles
Tate Jorge
Ryan Kenney
Jake Kibbe
Zoe Kindt
Sophie Lafreniere
Breyden Lango
Logan Mack
Evan Mastropietro
Molly Mays
Haley Merigold
Grant Mullin
Charlie Napoleone
Medina Otajagic
Andrew Paradis
Brielle Philbrick
Tyler Polaski
Emily Preston
Aiden Pringle
Payton Repasky
Morgan Robinson
Lilliana Santoro
Maia Simoes
Aubrey Trombetta
Brooke Verbickas
Aubrey Waldron
Carmen Whitten
Tyler Yoxall
Naseera Yusuf