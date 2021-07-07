Honor roll: Long River Middle School

By
mycitizensnews
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The following students made the honor roll at Long River Middle School for the fourth quarter of the 2020-21 school year:

High honor

 Grade 8

Kaltrina Ameti

Nolan Bernier

Ava Bianchini

Jack Bshara

Faye Carnemolla

Paige Chiaramonte

Grace D’Amico

Laura DeGennaro

Gabriel Diamante

Julia Dommel

Leah Feeney

James Felix

Michaela Gasparri

Olivia Giammattei

Karissa Gomes

Julia Harlow

Madison Harte

Kathleen Henriques

Sarah Kennedy

Lindsay Koliani

Sophia Lefebvre

Sophia Ligi

Lily Miko

Gabriella Mouanes

Gabriela Myrtollari

Ava Naclerio

Jack Napoleone

Josephine Nesta

Evan Palyo

Sofia Pina

Noah Previdi

Abigail Raffone

Blake Rankin

Stephen Rebo

Julia Rowley

Mariah Santiago

Nicholas Savarese

Sarah Shitia

JackCharles Tata

Leah Valentino

Alex Weisenbacher

Ayden Wilson

Grade 7

Muhammad Aliyan

Rebecca Armstrong

Ava Artes

Chloe Babo

Kassie Bailey

Genevieve Bandanza

Evan Beland

Caitlyn Braun

Jack Brunetti

Olivia Brunetti

Emma Bunk

Gabriella Capobianco

Andrew Catropa

Colin Cicchetti

Norman Cook

Sean Cratty

Emma DeGeorge

Avery DiGiovanna

Alexander Donskoy

Jennifer Dravis

Dorian Fencil

Julia Galasso

Payton Geary

Jordan Giambra

Emma Henriques

Nia Jackson

Luke LaLiberte

Kate Lisowski

Emma Lopez

Logan Marsan

Olivia McDonald

Vincent Messina

Celia Misuraca

Natalie Muharem

Megan Murray

Ava Napiello

Jameson Nemec

Tyler Norton

Isabella Perez

Benjamin Pugliese

Erik Pulkkinen

Kayla Reyes

Arina Rigali

Carina Rodriguez

Illiana Rosenblum

Carly Rotella

Samuel Rubano

Sofia Sargent

James Scampolino

Matthew Scarlato

Jack Schwenger

Emilia Sierakowska

Colby Sizer

Jordynn Stewart

Morgan Sweet

Jacob Trumbley

Seth Volovski

Mark Whitney

Isaac Wrobel

Leah Zainc

 Grade 6

Will Allen

Xander Arias

Charlotte Bandanza

Jacob Beyer

Lewis Boyce

Tiago Branco

Ava Cabezas

Nicholas Calabro

Connor Carvalho

Giuliana Celotto

Hunter Cronk

Giuliana Cyr

Ayla DeCrescenzo

Sophia DeGennaro

Avery Deitelbaum

Daria Demore

Abigail Diamante

Janae Findlay

Mya Fontes

William Geci

Ella Goncalves

Marissa Goncalves

Gabriel Gory

Ella Iannone

Kaylee Izokaitis

Amila Jahja

Maya Jarrin

Daniel Keogh

Aleksandra Kuzebska

Sierra Lahey

Michael Landrigan

Ashley Litke

Ella Marshall

Marisa McEnerney

Cody Mettendorf

Abigail Miko

Lucas-John Minicucci

Madison Mitchell

Hanna Molleur

Zoe Moriarty

Nora Nemec

Christian Orlowski

Anna Pekari

Justin Pringle

Audrina Punzo

Jordyn Ramalhete

Kendall Raudenbush

Gia Salvatore

Maryn Savarese

Sofia Sipe

Natalie Strachan

Shelby Sweeney

Eva Teixeira

Angelena Tottenham

Adrianna Vaccaro

Nicole Vargas

Michael Wahl

 Honor

 Grade 8

Gia Acosta

Emily Ambrocio

Ronald Barksdale

Tanner Barrows

Jackson Bathgate

Garek Bernegger

Leila Bojka

William Brooks

Ava Butkevicius

Rory Carfi

Chloe Cervone

Bryce Clark

Bryce DeCrescenzo

Tyler DeCrescenzo

William DeLucia

Annabell Duffany

Julianna Fernandez

Cailynn Ferrare

Kaley Fortier

Alexsya Goodall

Sophia Graffam

Sydni Haddad

Meghan Hartnett

Jordyn Hernandez

Paige Hlavna

Emma Jones

Edgar Jorge

Nathan Kibbe

Kailyn Lawton

Jaden Legassey

Emma Litke

Lelija Lusas

Brenna Maklary

Madeline Martin

Meghan McGuire

Corinne Melisky

Bryant Mendez

Evan Ministro

Christian Morales

Nicole Perssico

Brayden Raudenbush

Ethan Rossi

Eric Rousseau

Shane Russell

Francesca Santella

Giovanna Santella

Hamna Shahzad

Zachary Sharkey

Kaitlyn Sheehan

Daniel Sierra

Skylar Simpson

Molly Stead

Joshua Stepputtis

Mia Swabski

Alexa Sweeney

Ella VanAlstyne

Bevin Wakeham

Lachai White

Lillian Wrigley

Grade 7

Nooh Asad

Brandon Bayusik

Abigail Beecher

Kirlus Bekhit

Brionah Bolduc

Ethan Borajkiewicz

Luke Borajkiewicz

Michael Bosch

Imani Brown

Trent Burkowsky

Austin Davis

Jaxson DeFazio

Dylan Deschenes

Helayna Desrochers

Jake DiBona

Isabella Downs

Hana Dujaka

Marcus Estes

Kayleigh Fitzgerald

Caitlyn Fitzmorris

Aiden Galarraga

Vittoria Gasparri

Trevor Genthe

Mackenna Horgan

Kallee Howley

Aidan Kane

Paul Karl

Liam Kimball

Jake LaChapelle

Rebekkah Lawton

Avangeline Magi

Donato Mancini

Javier Medina-Rodriguez

Christopher Mendez

Madison Mento

Hannah Mishler

Hannah Moffat

Matthew Molleur

George Mudry

Casey Mulvihill

John Napiello

Madison Noble

Gina Orzechowski

Tyler Patchkofsky

Isabella Peralta

Leila Pindzic

Mark Poulin

Allen Quayson

Maggie Sandora

Cole Sansone

Christopher Savarese

Nico Scampolino

Ty Starziski

Clara Sweetland

Ryan Vidal

Philippe Whitten

Noah Wilde

Reagan Zupkus

 Grade 6

Raphael Abraham

Dezarae Allen

Savannah Ames

Madison Angal

Timothy Aucoin

Isaiah Benoit

Yarieliz Blanco

Owen Brennan

Kaitlyn Cameron

Allison D’Aniello

Manuel Dacosta

Samantha DeNovellis

Ilmi Elmazi

Keaton Evers

Dylan Fernandes

Michal Frackiewicz

Macy Gilloren

Connor Goduti

Emery Golia

Collette Hammond

Trinity Horton-Ruff

Olivia Jevarjian

Savannah Joles

Tate Jorge

Ryan Kenney

Jake Kibbe

Zoe Kindt

Sophie Lafreniere

Breyden Lango

Logan Mack

Evan Mastropietro

Molly Mays

Haley Merigold

Grant Mullin

Charlie Napoleone

Medina Otajagic

Andrew Paradis

Brielle Philbrick

Tyler Polaski

Emily Preston

Aiden Pringle

Payton Repasky

Morgan Robinson

Lilliana Santoro

Maia Simoes

Aubrey Trombetta

Brooke Verbickas

Aubrey Waldron

Carmen Whitten

Tyler Yoxall

Naseera Yusuf

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