Honor roll: Woodland Regional High School

The following students made the honor roll at Woodland Regional High School for the first quarter of the 2019-20 school year:
High honor
Grade 12
Nora Ameti
Kelly Arnold
Kyle Bshara
Eliana Cambra
Matthew Campbell
Jonathan Cantillo
Mia Carranza
Olivia Carter
Luis Colon
Calisa Costanzo
Noel Cummings
Nicholas DeLucia
Vincent Denze
Sofia DiPiro
Parish Edwards
Isabella Fabrizi
Dominik Frackiewicz
Tyler Galarraga
Alexandria Guillet
Marko Gutierro
Alexis Gutmann
Robert Hansen
Zachariah Kabusk
Stuart Krasnicki
Collin Lacy
Ryan Lamb
Sylvia Lemanski
Carmen Melchionne
Armend Murtishi
Sean O’Connell
Jillian O’Neil
Mary Pelkey
Stephen Persico
Paige Resnick
Zachary Savoy
Kathlyn Sirowich
Emma Slavin
Camille Terrell
Justin Trauger
Samuel Trumbley
Madelyn Vallillo
Joseph VanVlack
Jessica Vardon
Robert Warren
Jason Zeigler
Grade 11
Samantha Benanto
Rebecca Benoit
Emily Beyer
Anna Canas
Raven Crowley
Autym Dahlman
Samantha Erickson
Kayleigh Huk
Brooke Iannone
Michele Iraci
Meghan Letourneau
Magdalena Lewicki
Jason Martinez
Taylor Murphy
Madison Piscitelli
Erica Poehailos
Brianna Reed
Thomas Riffe
Jason Ripley
Austin Roberts
Nicholas Santovasi
Daniel Sargent
Noah Scott
Nathaniel Smith
Jacob Valentino
Olivia Vallejo
Gerrit Wissink
Emma Wood
Jaden Young
Grade 10
Sara Alessio
Erin Bridges
Kylie Bulinski
Luca Cambra
Aydan Colon
Cayleigh Cummings
Jessica D’Aniello
Skylar DeFazio
Cassidy Doiron
Madison Donskoy
Zachary Drewry
Kayla Drmic
Lucinda Felix
Adrianna Heeman
Brooke Johnson
Riley Kane
Rachel Krokosky
Alexis Landrigan
Emily Laput
Tyler Lato
Isabela Mejias
Abigail Messina
Arlena Michaud
Amanda Middleton
Ryan Montini
Anna Nichols
Rory Nolan
Caroline Osborn
Connor Poudrier
Chloe Poulos
Kimberly Poulos
Amber Rosato
Connor Sargeant
Gabriella Sciarretto
Abigail Scott
Grace Sizer
Colin Slavin
Stan Vreeland
Grade 9
Kenneth Arnold
Ella Bernegger
Mackayla Bernier
Isabella Bianchini
Haley Bolduc
Nicholas Bshara
Kayleigh Budnick
Dylan Burkowsky
Kailynn Campbell
Sarah Cooley
Gianna Costanzo
Ava Cratty
Laci Davis
Gavin Desrochers
Peter Dupre
Emma Fabrizi
Audrey Fencil
Dilan Fernandes
Katherine Foley
Eva Fontes
Alyssa Gillies
Kaylin Giuliani
Megan Grom
Aden Ianniruberto
Molly Kennedy
Vanessa Krasnicki
Kaitlyn Leonard
Paige Letourneau
Evan Lin
Caitlyn Molleur
Rylie Montini
Kayo Niebrzydowski
Brian O’Connell
Ervin Owusu
Cori Patchkofsky
Michael Previdi
Dejan Radman
Caitlyn Reed
Abigail Romeo
Alexia Rossi
Mia Sansone
Erin Shea
Nathan Trumbley
Laura Whiskeyman
Honor
Grade 12
Aneesah Abu Hilqah
Ajlina Ajro
Kayla Allen
Lauren Avery
Erika Avxhiu
Victoria Baliga
Derek Baluha
Jillian Barbarito
Cole Barrows
Hailey Bernier
Zacary Bertrand
Daniel Biblekaj
Jade Brennan
Dylan Bridges
Casey Brooks
Jillian Brotherton
Tyler Bulinski
Karli Butcher
Ethan Carlone
Christopher Cavallo
Malakai Chadderton
Mathew Christiano
Jason Claiborn
Thomas Conroy
Gabriella Costanzo
Ryan Curtin
Vincenzo D’Amico
Alec Dergachev
John DeTulio
Nicholas Donegan
Kelvin Essilfie
Amanda Garofalo
Victoria Gugliotti
Matthew Hankey
Rachel Herren
George Hughes
Molly Hussey
Ryan Jones
Michael Kmetz
Ryan Knobel
Olivia Kotsaftis
Madison Lewis
Ethan Ligi
Madison Lisowski
Christopher Manning
Reanna Marchetti
Nicole Martin
David Martins
Caitlin Marvin
Tyler Masi
Trey Mastropietro
Kyle McCasland
Brandon McCusker
Helen Meade
Tyler Mei
Jasmine Michie
Kyle Ministro
Kelly Mirando
Axel Mitchell
Dylan Napoleone
Katonia Newsome
Melissa Noble
Fernanda Ogassawara
Emily Orzechowski
Jenna Palmieri
Richard Patla
Anibal Perez
Lindsey Perssico
Jake Petta
Giuliana Pinevich
Mikayla Poirier
Dante Polletta
Devon Polletta
Mairead Reilly
Michael Robinson
Alexandra Rojcov
Chelsie Roman
Andrew Rowley
Grace Rua
Edib Selmani
John Setaro
Khalil Shah
Theresa Sherwood
Isabella Sierra
Kyle Simpson
Douglas Smith
Matthew Stach
Sara Strileckis
Morgan Swift
Kaitlyn Syrowsky
Michael Szturma
Jonathan Tanguay
Emily Testone
Alek Tolboe
Alyssa Torres
Jenna Velez
Reuben Weinstein
David Whiskeyman
Austin Woloszyn
Alexis Yoxall
Hang Shi Zheng
Gary Zhu
Grade 11
Jacob Abraham
Remzi Asanovski
Alexi Baluha
Brett Barrett
Brooke Beard
Noah Behrle
Wesley Belanger
Matthew Belcher
Aries Bell
Elayna Beutel
Emma Brody
Ryan Bucciferro
Michael Bunce
Spenser Burkowsky
Cora Cable
Dillan Carroll
Ainsley Clark
Samantha Clement
GiAnna Colon
Abby Colt
Jack Cull
Vincent D’Elia
Griffin Davis
May Dawes
Ava DeLucia
Matthew Deptula
Julianna DeTulio
Makayla Edwards
Joanna Emin
Conrad Filippone
Emma Flaherty
Dale Geary
Carsyn Gilloren
Nathan Grom
Katelyn Hagen
Sydney Harrison
Cameron Heeman
Jacob Howson
Samantha Johnson
Gabriella Jordan
Daniel Knox
Sindi Kolami
Allyson Koliani
Matthew Koliani
Andi Krivca
Emma Krushinski
Samuel Lanouette
Hunter Laudate
Kylie Leonard
Judy Lippa
Megan Luxeder
Albert Marchant
Melissa Martins
Connor Mason
Eireann McNulty
Meaghan McNulty
Katrina Miller
Kayla Miller
Natalie Miranda
Daniela Morales-Silva
Joshua Morrone
Taylor Muharem
Lauren Mulinski
Riley Muricchio
Megan O’Donnell
Marissa O’Rourke
Ella Parker
Abigail Pepin
Alexis Perugini
Justin Petta
Holly Plasky
Emily Rindos
Mark Rodrigues
Jon Schwarz
Andrew Shea
Chrystal Sheehan
Jacob Silva
Tyler Smith
Jason Soisson
Edward Swabski
Martin Swercewski
Amber Tanguay
Jayden Tomasella
Aidan Woodsworth
Patrick Zieba
Grade 10
Brady Anderson
Madison Andrews
Joshua Avery
Mark Barbarito
Kyla Behrle
Kayla Bernard
Andra Bojka
Jackson Bradley
Benjamin Brooks
Cody Callahan
Mason Chuck
Carl Cicchetti
Nadja Cochenet
Victoria Concaugh
Isabella Cybulski
Tyler Cyr
Marco DeCampos
Matthew Deegan
Shaelin DiGioia
Aidan Donegan
Ryan Donnelly
Chelsea Donovan
Robert Enquist
Ava Falcone
Samantha Farrelly
Aubrey Fazzone
Jadalee Findlay
Mateo Galarraga
Tyler Giambra
Joshua Gibson
Jonathan Henry
Anthony Hernandez
Andrew Hopkinson
Aiden Kennedy
Isabella Kraemer
Paul LaLiberte
Tyler Lamb
Cameron Lawlor
Siena Liscomb
Alexandra Lisowski
Shayla Machado
Croy Mastropietro
Erin McGuire
Ella McKay
Eric Meade
Matthew Meier
Chase Melisky
Margot Mendes
Ethan Michaud
Jenna Mierek
Gavin Moffat
Katy More
Donald Mulligan
Jamie Napoleone
Noah Omer
Nathan Pepin
Kylie Pereira
Jared Petruny
Brett Phalen
Emma Redd
Jacob Roman
Joseph Romeo
Dylan Royle
Juliana Rubino
Meghan Ruhl
Nicholas Sasso
Jacob Semrow
Robert Shaffer
Isaiah Shea
Brianna Slusarz
Elias Sturdevant
Sean Swanson
Carter Terrell
Kayleigh Theroux
Isabella Tottenham
William Tottenham
Natalie Tuohy
Cole Verrelli
Grade 9
Samuel Abraham
Brian Babo
Landon Barrows
April Bell
Maura Beltrami
Sami Bojka
Serenity Brouillard
Branden Burns
Max Cheezic
Nicholas Christiano
Ethan Clark
Brianna Cochran
Nathan Cook
Hailey Cronk
Collin Curtin
Nina Daponte
Justin DeCampos
Liana Demirs
Carissa Evon
Carter Evon
Alexander Farr
Cate Fazzone
Peyten Filippone
Piotr Frackiewicz
Darren Gasparri
Brooke Geary
Sierra Griffin
Mikaylah Guthrie
Daniel Hartnett
Matthew Huk
Maille Ianniruberto
Brayden Jones
Mason Kunz
Jacob Lamontagne
Joseph Lawrence
Kalle Legassey
Lily Lombardo
Isabella Markeveys
Olivia Martin
Kayla McKenzie
Vivien Mogyoros
Ashley Mollica
Lauren More
Keira Mulvihill
Timothy O’Connor
Ryan O’Donnell
Cayden O’Neil
Jerimiah Parra
Madeline Raffone
Zachary Renaud
Olivia Rodriguez
Salvatore Santella
Tyler Santiago
Samantha Sharkey
Brooke Shea
Kian Sirowich
Samantha Sosnovich
Michael Strachan
Ellie Strileckis
Rjay Strumski
Grace Tottenham
Elizabeth Vance
Emily Vance
Aidan Wolfanger
Madison Yerrington
Katelynn Yoxall
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