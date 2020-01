Honor roll: Woodland Regional High School

The following students made the honor roll at Woodland Regional High School for the first quarter of the 2019-20 school year:

High honor

Grade 12

Nora Ameti

Kelly Arnold

Kyle Bshara

Eliana Cambra

Matthew Campbell

Jonathan Cantillo

Mia Carranza

Olivia Carter

Luis Colon

Calisa Costanzo

Noel Cummings

Nicholas DeLucia

Vincent Denze

Sofia DiPiro

Parish Edwards

Isabella Fabrizi

Dominik Frackiewicz

Tyler Galarraga

Alexandria Guillet

Marko Gutierro

Alexis Gutmann

Robert Hansen

Zachariah Kabusk

Stuart Krasnicki

Collin Lacy

Ryan Lamb

Sylvia Lemanski

Carmen Melchionne

Armend Murtishi

Sean O’Connell

Jillian O’Neil

Mary Pelkey

Stephen Persico

Paige Resnick

Zachary Savoy

Kathlyn Sirowich

Emma Slavin

Camille Terrell

Justin Trauger

Samuel Trumbley

Madelyn Vallillo

Joseph VanVlack

Jessica Vardon

Robert Warren

Jason Zeigler

Grade 11

Samantha Benanto

Rebecca Benoit

Emily Beyer

Anna Canas

Raven Crowley

Autym Dahlman

Samantha Erickson

Kayleigh Huk

Brooke Iannone

Michele Iraci

Meghan Letourneau

Magdalena Lewicki

Jason Martinez

Taylor Murphy

Madison Piscitelli

Erica Poehailos

Brianna Reed

Thomas Riffe

Jason Ripley

Austin Roberts

Nicholas Santovasi

Daniel Sargent

Noah Scott

Nathaniel Smith

Jacob Valentino

Olivia Vallejo

Gerrit Wissink

Emma Wood

Jaden Young

Grade 10

Sara Alessio

Erin Bridges

Kylie Bulinski

Luca Cambra

Aydan Colon

Cayleigh Cummings

Jessica D’Aniello

Skylar DeFazio

Cassidy Doiron

Madison Donskoy

Zachary Drewry

Kayla Drmic

Lucinda Felix

Adrianna Heeman

Brooke Johnson

Riley Kane

Rachel Krokosky

Alexis Landrigan

Emily Laput

Tyler Lato

Isabela Mejias

Abigail Messina

Arlena Michaud

Amanda Middleton

Ryan Montini

Anna Nichols

Rory Nolan

Caroline Osborn

Connor Poudrier

Chloe Poulos

Kimberly Poulos

Amber Rosato

Connor Sargeant

Gabriella Sciarretto

Abigail Scott

Grace Sizer

Colin Slavin

Stan Vreeland

Grade 9

Kenneth Arnold

Ella Bernegger

Mackayla Bernier

Isabella Bianchini

Haley Bolduc

Nicholas Bshara

Kayleigh Budnick

Dylan Burkowsky

Kailynn Campbell

Sarah Cooley

Gianna Costanzo

Ava Cratty

Laci Davis

Gavin Desrochers

Peter Dupre

Emma Fabrizi

Audrey Fencil

Dilan Fernandes

Katherine Foley

Eva Fontes

Alyssa Gillies

Kaylin Giuliani

Megan Grom

Aden Ianniruberto

Molly Kennedy

Vanessa Krasnicki

Kaitlyn Leonard

Paige Letourneau

Evan Lin

Caitlyn Molleur

Rylie Montini

Kayo Niebrzydowski

Brian O’Connell

Ervin Owusu

Cori Patchkofsky

Michael Previdi

Dejan Radman

Caitlyn Reed

Abigail Romeo

Alexia Rossi

Mia Sansone

Erin Shea

Nathan Trumbley

Laura Whiskeyman

Honor

Grade 12

Aneesah Abu Hilqah

Ajlina Ajro

Kayla Allen

Lauren Avery

Erika Avxhiu

Victoria Baliga

Derek Baluha

Jillian Barbarito

Cole Barrows

Hailey Bernier

Zacary Bertrand

Daniel Biblekaj

Jade Brennan

Dylan Bridges

Casey Brooks

Jillian Brotherton

Tyler Bulinski

Karli Butcher

Ethan Carlone

Christopher Cavallo

Malakai Chadderton

Mathew Christiano

Jason Claiborn

Thomas Conroy

Gabriella Costanzo

Ryan Curtin

Vincenzo D’Amico

Alec Dergachev

John DeTulio

Nicholas Donegan

Kelvin Essilfie

Amanda Garofalo

Victoria Gugliotti

Matthew Hankey

Rachel Herren

George Hughes

Molly Hussey

Ryan Jones

Michael Kmetz

Ryan Knobel

Olivia Kotsaftis

Madison Lewis

Ethan Ligi

Madison Lisowski

Christopher Manning

Reanna Marchetti

Nicole Martin

David Martins

Caitlin Marvin

Tyler Masi

Trey Mastropietro

Kyle McCasland

Brandon McCusker

Helen Meade

Tyler Mei

Jasmine Michie

Kyle Ministro

Kelly Mirando

Axel Mitchell

Dylan Napoleone

Katonia Newsome

Melissa Noble

Fernanda Ogassawara

Emily Orzechowski

Jenna Palmieri

Richard Patla

Anibal Perez

Lindsey Perssico

Jake Petta

Giuliana Pinevich

Mikayla Poirier

Dante Polletta

Devon Polletta

Mairead Reilly

Michael Robinson

Alexandra Rojcov

Chelsie Roman

Andrew Rowley

Grace Rua

Edib Selmani

John Setaro

Khalil Shah

Theresa Sherwood

Isabella Sierra

Kyle Simpson

Douglas Smith

Matthew Stach

Sara Strileckis

Morgan Swift

Kaitlyn Syrowsky

Michael Szturma

Jonathan Tanguay

Emily Testone

Alek Tolboe

Alyssa Torres

Jenna Velez

Reuben Weinstein

David Whiskeyman

Austin Woloszyn

Alexis Yoxall

Hang Shi Zheng

Gary Zhu

Grade 11

Jacob Abraham

Remzi Asanovski

Alexi Baluha

Brett Barrett

Brooke Beard

Noah Behrle

Wesley Belanger

Matthew Belcher

Aries Bell

Elayna Beutel

Emma Brody

Ryan Bucciferro

Michael Bunce

Spenser Burkowsky

Cora Cable

Dillan Carroll

Ainsley Clark

Samantha Clement

GiAnna Colon

Abby Colt

Jack Cull

Vincent D’Elia

Griffin Davis

May Dawes

Ava DeLucia

Matthew Deptula

Julianna DeTulio

Makayla Edwards

Joanna Emin

Conrad Filippone

Emma Flaherty

Dale Geary

Carsyn Gilloren

Nathan Grom

Katelyn Hagen

Sydney Harrison

Cameron Heeman

Jacob Howson

Samantha Johnson

Gabriella Jordan

Daniel Knox

Sindi Kolami

Allyson Koliani

Matthew Koliani

Andi Krivca

Emma Krushinski

Samuel Lanouette

Hunter Laudate

Kylie Leonard

Judy Lippa

Megan Luxeder

Albert Marchant

Melissa Martins

Connor Mason

Eireann McNulty

Meaghan McNulty

Katrina Miller

Kayla Miller

Natalie Miranda

Daniela Morales-Silva

Joshua Morrone

Taylor Muharem

Lauren Mulinski

Riley Muricchio

Megan O’Donnell

Marissa O’Rourke

Ella Parker

Abigail Pepin

Alexis Perugini

Justin Petta

Holly Plasky

Emily Rindos

Mark Rodrigues

Jon Schwarz

Andrew Shea

Chrystal Sheehan

Jacob Silva

Tyler Smith

Jason Soisson

Edward Swabski

Martin Swercewski

Amber Tanguay

Jayden Tomasella

Aidan Woodsworth

Patrick Zieba

Grade 10

Brady Anderson

Madison Andrews

Joshua Avery

Mark Barbarito

Kyla Behrle

Kayla Bernard

Andra Bojka

Jackson Bradley

Benjamin Brooks

Cody Callahan

Mason Chuck

Carl Cicchetti

Nadja Cochenet

Victoria Concaugh

Isabella Cybulski

Tyler Cyr

Marco DeCampos

Matthew Deegan

Shaelin DiGioia

Aidan Donegan

Ryan Donnelly

Chelsea Donovan

Robert Enquist

Ava Falcone

Samantha Farrelly

Aubrey Fazzone

Jadalee Findlay

Mateo Galarraga

Tyler Giambra

Joshua Gibson

Jonathan Henry

Anthony Hernandez

Andrew Hopkinson

Aiden Kennedy

Isabella Kraemer

Paul LaLiberte

Tyler Lamb

Cameron Lawlor

Siena Liscomb

Alexandra Lisowski

Shayla Machado

Croy Mastropietro

Erin McGuire

Ella McKay

Eric Meade

Matthew Meier

Chase Melisky

Margot Mendes

Ethan Michaud

Jenna Mierek

Gavin Moffat

Katy More

Donald Mulligan

Jamie Napoleone

Noah Omer

Nathan Pepin

Kylie Pereira

Jared Petruny

Brett Phalen

Emma Redd

Jacob Roman

Joseph Romeo

Dylan Royle

Juliana Rubino

Meghan Ruhl

Nicholas Sasso

Jacob Semrow

Robert Shaffer

Isaiah Shea

Brianna Slusarz

Elias Sturdevant

Sean Swanson

Carter Terrell

Kayleigh Theroux

Isabella Tottenham

William Tottenham

Natalie Tuohy

Cole Verrelli

Grade 9

Samuel Abraham

Brian Babo

Landon Barrows

April Bell

Maura Beltrami

Sami Bojka

Serenity Brouillard

Branden Burns

Max Cheezic

Nicholas Christiano

Ethan Clark

Brianna Cochran

Nathan Cook

Hailey Cronk

Collin Curtin

Nina Daponte

Justin DeCampos

Liana Demirs

Carissa Evon

Carter Evon

Alexander Farr

Cate Fazzone

Peyten Filippone

Piotr Frackiewicz

Darren Gasparri

Brooke Geary

Sierra Griffin

Mikaylah Guthrie

Daniel Hartnett

Matthew Huk

Maille Ianniruberto

Brayden Jones

Mason Kunz

Jacob Lamontagne

Joseph Lawrence

Kalle Legassey

Lily Lombardo

Isabella Markeveys

Olivia Martin

Kayla McKenzie

Vivien Mogyoros

Ashley Mollica

Lauren More

Keira Mulvihill

Timothy O’Connor

Ryan O’Donnell

Cayden O’Neil

Jerimiah Parra

Madeline Raffone

Zachary Renaud

Olivia Rodriguez

Salvatore Santella

Tyler Santiago

Samantha Sharkey

Brooke Shea

Kian Sirowich

Samantha Sosnovich

Michael Strachan

Ellie Strileckis

Rjay Strumski

Grace Tottenham

Elizabeth Vance

Emily Vance

Aidan Wolfanger

Madison Yerrington

Katelynn Yoxall